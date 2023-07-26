https://crimea.ria.ru/20230726/krymskiy-most-ocheredi-vremya-ozhidaniya-i-obstanovka-1130306428.html

Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка

Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка

Более 200 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T13:43

2023-07-26T13:43

2023-07-26T13:45

крым

крымский мост

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краснодарский край

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для машинКрымский мост сейчас: обстановка на утро средыКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, новости, керчь, тамань, краснодарский край, логистика