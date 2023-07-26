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Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка
Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка
Более 200 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:43
2023-07-26T13:43
2023-07-26T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Керчи, с кубанской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для машинКрымский мост сейчас: обстановка на утро средыКрымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"
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крым, крымский мост, транспорт, общество, новости, керчь, тамань, краснодарский край, логистика
Крымский мост: очереди, время ожидания и обстановка
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 210 машин
13:43 26.07.2023 (обновлено: 13:45 26.07.2023)