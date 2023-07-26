https://crimea.ria.ru/20230726/krymskiy-most-zakryli-dlya-mashin-1130300915.html

Крымский мост закрыли для машин

Крымский мост закрыли для машин - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Крымский мост закрыли для машин

Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта в среду утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T09:39

2023-07-26T09:39

2023-07-26T09:46

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта в среду утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 9 утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, с керченской стороны проезда ожидали 60 машин.Уже в 9.45 движение транспорта было возобновлено.

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт, новости крыма