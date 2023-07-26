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Крымский мост закрыли для машин
Крымский мост закрыли для машин - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Крымский мост закрыли для машин
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта в среду утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T09:39
2023-07-26T09:39
2023-07-26T09:46
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта в среду утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 9 утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, с керченской стороны проезда ожидали 60 машин.Уже в 9.45 движение транспорта было возобновлено.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, керчь, кубань, транспорт, новости крыма
Крымский мост закрыли для машин
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта
09:39 26.07.2023 (обновлено: 09:46 26.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта в среду утром. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении", – говорится в сообщении.
По данным на 9 утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, с керченской стороны проезда ожидали 60 машин.
Уже в 9.45 движение транспорта было возобновлено.