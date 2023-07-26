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Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды
Автомобильных заторов на Крымском мосту со стороны Тамани нет, с крымской стороны скопилось около 60 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T09:10
2023-07-26T09:14
крымский мост
крым
керченский пролив
кубань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту со стороны Тамани нет, с крымской стороны скопилось около 60 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок восстановления Крымского моста продлен"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуКрымский мост открыт
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крымский мост, крым, керченский пролив, кубань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 60 авто, с Тамани заторов нет

09:10 26.07.2023 (обновлено: 09:14 26.07.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту со стороны Тамани нет, с крымской стороны скопилось около 60 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
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Крымский мостКрымКерченский проливКубаньКраснодарский крайТранспорт
 
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