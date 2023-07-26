https://crimea.ria.ru/20230726/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-utro-sredy-1130300186.html

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

Автомобильных заторов на Крымском мосту со стороны Тамани нет, с крымской стороны скопилось около 60 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T09:10

2023-07-26T09:10

2023-07-26T09:14

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту со стороны Тамани нет, с крымской стороны скопилось около 60 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту на данный момент осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок восстановления Крымского моста продлен"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуКрымский мост открыт

крымский мост

крым

керченский пролив

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керченский пролив, кубань, краснодарский край, транспорт