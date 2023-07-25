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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T16:10
2023-07-25T16:10
2023-07-25T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 16:10 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером — тогда ограничение длилось около трех часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
По состоянию на 16:10 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа.
Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером — тогда ограничение длилось около трех часов.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги
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