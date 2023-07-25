https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-otkryt-1130291379.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T16:10

2023-07-25T16:10

2023-07-25T16:16

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 16:10 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра около часа.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером — тогда ограничение длилось около трех часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

крымский мост

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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