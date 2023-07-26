Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация
Балицкий: в Запорожской области от сибирской язвы привили более 2 тысяч голов скота
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"В связи с подтоплением скотомогильников в Херсонской области и возникшей угрозой вспышки сибирской язвы на территории Запорожской области проводится бесплатная вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей. За июль в Запорожской области привито более 2 тысяч голов скота", — написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вакцинация проводится бесплатно и является одним из главных механизмов по обеспечению продовольственной безопасности животноводческой отрасли. По вопросам прививок он рекомендовал обращаться в Государственную ветеринарную службу.
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