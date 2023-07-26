https://crimea.ria.ru/20230726/ugroza-sibirskoy-yazvy-v-zaporozhskoy-oblasti--provoditsya-vaktsinatsiya-1130289525.html

Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация

Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация

Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T07:03

2023-07-26T07:03

2023-07-26T07:03

новости

запорожская область

здравоохранение в россии

здоровье

общество

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119882186_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0a6ec5cc7ade1c2e4ceea0b7149a7cbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что вакцинация проводится бесплатно и является одним из главных механизмов по обеспечению продовольственной безопасности животноводческой отрасли. По вопросам прививок он рекомендовал обращаться в Государственную ветеринарную службу.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затопленными оказались десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали тысячи жителей, в том числе маломобильных граждан. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. мСК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на КрымеВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, здравоохранение в россии, здоровье, общество, евгений балицкий