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Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация
Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация
Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T07:03
2023-07-26T07:03
новости
запорожская область
здравоохранение в россии
здоровье
общество
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что вакцинация проводится бесплатно и является одним из главных механизмов по обеспечению продовольственной безопасности животноводческой отрасли. По вопросам прививок он рекомендовал обращаться в Государственную ветеринарную службу.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затопленными оказались десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали тысячи жителей, в том числе маломобильных граждан. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. мСК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховская ГЭС: как подрыв плотины отразится на КрымеВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма
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новости, запорожская область, здравоохранение в россии, здоровье, общество, евгений балицкий
Угроза сибирской язвы в Запорожской области – проводится вакцинация

Балицкий: в Запорожской области от сибирской язвы привили более 2 тысяч голов скота

07:03 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
Животноводческая ферма - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Бесплатная вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы проводится в Запорожской области из-за угрозы вспышки заболеваемости. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В связи с подтоплением скотомогильников в Херсонской области и возникшей угрозой вспышки сибирской язвы на территории Запорожской области проводится бесплатная вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей. За июль в Запорожской области привито более 2 тысяч голов скота", — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вакцинация проводится бесплатно и является одним из главных механизмов по обеспечению продовольственной безопасности животноводческой отрасли. По вопросам прививок он рекомендовал обращаться в Государственную ветеринарную службу.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затопленными оказались десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали тысячи жителей, в том числе маломобильных граждан. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. мСК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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НовостиЗапорожская областьЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеОбществоЕвгений Балицкий
 
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