https://crimea.ria.ru/20230726/chto-posmotret-kinoekspert-otsenil-sovremennoe-rossiyskoe-kino-1129981343.html

Что посмотреть: киноэксперт оценил современное российское кино

Что посмотреть: киноэксперт оценил современное российское кино - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Что посмотреть: киноэксперт оценил современное российское кино

Российский кинематограф лучше всего справляется с исторической тематикой. Особенно если речь идет о сериалах, качество которых за последнее время сильно... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T07:45

2023-07-26T07:45

2023-07-26T07:45

радио "спутник в крыму"

кинематограф

культура

искусство

общество

александр беланов

кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российский кинематограф лучше всего справляется с исторической тематикой. Особенно если речь идет о сериалах, качество которых за последнее время сильно улучшилось. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил генеральный директор Кинокомпании "Грифон Фильм", руководитель Продюсерского центра "Крымский Мост" Александр Беланов.Сериалы про войну"Сегодня большое развитие получает сериальное производство. Сериалы выходят в мировом кинематографе на первое место. В них стали вкладывать много денег, они стали качественнее, чем раньше. Отличная возможность всей семьей проводить время вместе за просмотром", — говорит эксперт.По его словам, отечественные сериалы — не исключение. Эксперт рекомендует к просмотру новые российские многосерийные фильмы исторической тематики. Особенно удачными он считает сериалы о Великой Отечественной войне.А вот успех большого числа отечественных прокатных киноновинок киновед объясняет следующим образом: "Народ устал без общения после нескольких лет ковида, и сегодня люди идут в кинотеатры, театры. Желание выходить в мир способствует улучшению ситуации в кинематографе".Проблемы российского киноТем не менее, в отрасли, по его мнению, все еще существует множество проблем. Например, недостаточное число кинозалов — актуальная проблема для многих городов России.Еще одна проблема, подчеркивает эксперт — низкое качество преподавания актерской, режиссерской и других "киношных" профессий: число коммерческих предложений растет, подготовка при этом стала хуже. Кроме того, современные режиссеры идут на поводу у зрителя, сознание которого последние 30 лет формировалось в условиях общества потребления — часто это плохо влияет на качество картин."Та же проблема с эстрадой. Кино должно подтягивать зрителя к тому уровню, которое называется искусством. Только театр пока выдерживает это правило", — считает Беланов.Кто такие русскиеПреодолев все эти проблемы, по мнению эксперта, отечественное кино получит большое развитие не только внутри страны, но может быть интересно и зарубежному зрителю.Ранее в Минкультуры России сообщили, что отечественные фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, так, весной среди лидеров проката оказались "Праведник" и "Нюрнберг". Читайте также на РИА Новости Крым:Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детстваНа кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинематограф, культура, искусство , общество, александр беланов, кино