https://crimea.ria.ru/20230724/skolko-krymskikh-semey-otnosyatsya-k-srednemu-klassu--issledovanie-1130273799.html
Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 71 и 75 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T20:07
2023-07-24T20:07
2023-07-24T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 71 и 75 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Об этом свидетельствуют результаты проведенного РИА Новости исследования.Отмечается, что при проведении анализа оценивались не только размер доходов и наличие собственности, но и социальное положение в том числе уровень образования, профессиональная квалификация и специфика потребления. Ученые также обращали внимание на жизненные цели и организацию досуга – посещение театров и музеев, чтение книг, стремление к образованию.Согласно результатам исследования, Республика Крым заняла 71 место в общероссийском рейтинге, к среднему классу здесь отнесли 3,9% семей. Севастополь занял 75 строчку рейтинга, к среднему классу в соседнем субъекте отнесли 3,6% семей. При этом доля семей от общероссийского количества в Крыму и Севастополе составляет 0,4 и 0,1 процента соответственно.Ближайший "материковый" регион – Краснодарский край – занял 53 место в рейтинге с показателем 6,1 процент (доля от общей численности в России – 1,8 процента).Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (39,2 процента), Чукотский автономный округ (32,5 процента) и Магаданская область (31,9 процента). Москва заняла четвертую строку с показателем 30,0 процентов, на пятом месте Сахалинская область – 28,7 процентов.При этом более всего семей среднего класса – 22,3 процента – проживают в Москве. На втором месте, но с очень большим отрывом, расположился Санкт-Петербург. Здесь к среднему классу отнесли 6,2 процента семей, на третьем месте – московская область и показателем 5,1 процента семей от общего числа среднего класса в стране.Раннее Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 26 и 29 место в рейтинге кредитного благополучия регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам годаСколько россиян чувствуют себя счастливыми – опросЭкономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
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крым, новости крыма, статистика, севастополь, общество, семья
Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
Крым занял 71 место в рейтинге регионов России по численности среднего класса
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 71 и 75 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Об этом свидетельствуют результаты проведенного РИА Новости исследования.
Отмечается, что при проведении анализа оценивались не только размер доходов и наличие собственности, но и социальное положение в том числе уровень образования, профессиональная квалификация и специфика потребления. Ученые также обращали внимание на жизненные цели и организацию досуга – посещение театров и музеев, чтение книг, стремление к образованию.
Согласно результатам исследования, Республика Крым заняла 71 место в общероссийском рейтинге, к среднему классу здесь отнесли 3,9% семей. Севастополь занял 75 строчку рейтинга, к среднему классу в соседнем субъекте отнесли 3,6% семей. При этом доля семей от общероссийского количества в Крыму и Севастополе составляет 0,4 и 0,1 процента соответственно.
Ближайший "материковый" регион – Краснодарский край – занял 53 место в рейтинге с показателем 6,1 процент (доля от общей численности в России – 1,8 процента).
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (39,2 процента), Чукотский автономный округ (32,5 процента) и Магаданская область (31,9 процента). Москва заняла четвертую строку с показателем 30,0 процентов, на пятом месте Сахалинская область – 28,7 процентов.
При этом более всего семей среднего класса – 22,3 процента – проживают в Москве. На втором месте, но с очень большим отрывом, расположился Санкт-Петербург. Здесь к среднему классу отнесли 6,2 процента семей, на третьем месте – московская область и показателем 5,1 процента семей от общего числа среднего класса в стране.
Раннее Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 26 и 29 место в рейтинге кредитного благополучия
регионов России.
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