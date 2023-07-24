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Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр
Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр
Более 600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Тамани, с керченской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T11:30
2023-07-24T11:30
2023-07-24T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Более 600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Тамани, с керченской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с кубанской стороны проезда ожидали 600 транспортных средств, в Керчи – 20 машин.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в понедельник утром движение через транспортный переход приостанавливали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Проезд был перекрыт час, после чего движение машин возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотрСитуация на Керченской паромной переправе 24 июля
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крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоят 620 машин
11:30 24.07.2023 (обновлено: 11:32 24.07.2023)