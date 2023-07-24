https://crimea.ria.ru/20230724/krymskiy-most-seychas-kakie-ocheredi-i-skolko-zhdat-dosmotr-1130265152.html

Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр

Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать досмотр

Более 600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Тамани, с керченской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T11:30

2023-07-24T11:30

2023-07-24T11:32

крым

крымский мост

транспорт

общество

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Более 600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост со стороны Тамани, с керченской стороны заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с кубанской стороны проезда ожидали 600 транспортных средств, в Керчи – 20 машин.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в понедельник утром движение через транспортный переход приостанавливали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Проезд был перекрыт час, после чего движение машин возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотрСитуация на Керченской паромной переправе 24 июля

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, новости крыма, керчь, тамань