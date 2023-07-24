https://crimea.ria.ru/20230724/situatsiya-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-24-iyulya-1130263431.html

Ситуация на Керченской паромной переправе 24 июля

Ситуация на Керченской паромной переправе 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Ситуация на Керченской паромной переправе 24 июля

Керченская переправа в понедельник работает в штатном режиме, паромы и большие десантные корабли перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов, сообщает Минтранс России.

2023-07-24T10:30

2023-07-24T10:30

2023-07-24T10:32

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Погода в районе переправыПо данным Минтранса, действующих штормовых предупреждений в понедельник по проливу нет, погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 24 июля ветер северный, северо-западный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +28…30, температура воды в море +25…26 градусов", - уточняется в сообщении.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на Керченской переправеС момента возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 212 599 пассажиров, 163 471 грузовик и 179 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 909 рейсов.Сейчас переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами, напомнили в профильном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКрымский мост после возобновления движения: сколько ждать досмотрДвижение поездов в Крыму возобновлено: какие поезда задерживаются

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