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Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
800 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
2023-07-21T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. 800 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Утром в пятницу проезда через транспортный переход ожидали 550 автомобилей, к обеду количество транспортных средств существенно выросло.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницыКак работает Керченская паромная переправаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, тамань, краснодарский край, транспорт, общество, логистика, новости крыма
Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани