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Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани

Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани

800 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T17:37

2023-07-21T17:37

2023-07-21T17:37

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крымский мост

тамань

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транспорт

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. 800 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Утром в пятницу проезда через транспортный переход ожидали 550 автомобилей, к обеду количество транспортных средств существенно выросло.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницыКак работает Керченская паромная переправаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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крымский мост

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, тамань, краснодарский край, транспорт, общество, логистика, новости крыма