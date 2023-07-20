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Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд
Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд
Прокуратура Крыма направила в суд дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб, еще один получил множественные травмы. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб, еще один получил множественные травмы.Авария произошла на западном обходе Симферополя в ноябре прошлого года.По версии следствия, обвиняемый за рулем Toyota Land Cruiser выполнял буксировку автомобиля Chery Amulet на гибкой сцепке. При этом водитель "тягача" пренебрег требованиями правил дорожного движения: не включил аварийную сигнализацию и не обозначил трос флажками.При повороте на улицу Маршала Жукова, обвиняемый не учел дорожную обстановку и допустил столкновение буксируемого транспортного средства с автомобилем Kia.Прокуратура РК направила уголовное дело в отношении 55-летнего водителя Toyota Land Cruiser в суд для рассмотрения по существу.Ранее в суд было направлено дело в отношении 27-летнего симферопольца, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и столкнулся с другим авто на полосе встречного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Летел со скоростью 122 км/ч: дело о смертельной аварии в Крыму ушло в судНазван самый аварийный день недели в СевастополеВ Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
https://crimea.ria.ru/20230708/mashina-s-detmi-popala-v-lobovoe-dtp-v-krymu-1129903413.html
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Дело о ДТП в Крыму с гибелью водителя буксируемой машины передано в суд
В Крыму осудят мужчину за смертельное ДТП с буксируемой машиной в Симферополе