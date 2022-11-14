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Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины
Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:38
2022-11-14T14:40
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла на западном обходе Симферополя. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, двигаясь в направлении Дубков и осуществляя буксировку автомобиля Chery, при повороте налево на улицу Маршала Жукова не уступил дорогу встречному автомобилю KIA.По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
https://crimea.ria.ru/20221114/dvoikh-podrostkov-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-v-simferopole-1125357573.html
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мвд по республике крым, крым, происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины

В ДТП в Симферополе погиб водитель буксируемой машины, второй в больнице

14:38 14.11.2022 (обновлено: 14:40 14.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.
Авария произошла на западном обходе Симферополя. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, двигаясь в направлении Дубков и осуществляя буксировку автомобиля Chery, при повороте налево на улицу Маршала Жукова не уступил дорогу встречному автомобилю KIA.
"В результате ДТП водитель автомобиля Chery смертельно травмирован, водитель KIA получил телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
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