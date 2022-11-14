https://crimea.ria.ru/20221114/smertelnoe-dtp-v-simferopole-pogib-voditel-buksiruemoy-mashiny-1125361278.html

Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины

Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Смертельное ДТП в Симферополе: погиб водитель буксируемой машины

Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:38

2022-11-14T14:38

2022-11-14T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла на западном обходе Симферополя. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, двигаясь в направлении Дубков и осуществляя буксировку автомобиля Chery, при повороте налево на улицу Маршала Жукова не уступил дорогу встречному автомобилю KIA.По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

https://crimea.ria.ru/20221114/dvoikh-podrostkov-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-v-simferopole-1125357573.html

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