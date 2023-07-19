https://crimea.ria.ru/20230719/putin-rasskazal-kak-podrabatyval-gruzchikom-na-zhd-stantsii-1130173196.html

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком на ж/д станции

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком на ж/д станции - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком на ж/д станции

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как будучи студентом,... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T16:37

2023-07-19T16:37

2023-07-19T16:37

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как будучи студентом, подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции.В частности, в ходе заседания глава государства пообщался с победителем конкурса управленцев "Лидеры России", первым вице-мэром Нижнего Новгорода, участником специальной военной операции Ильей Штокманом. Мужчина вкратце рассказал о себе, о том, что после окончания университета в 1998 году на фоне финансового кризиса в России уехал с женой за границу, где прошел трудовой путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.Штокман также рассказал, что в 2004 году решил вернуться в Россию и вместе с отцом строить свой бизнес. Отработав в производстве 15 лет, мужчина получил предложение от мэра Нижнего Новгорода стать его первым заместителем. После начала СВО Илья Штокман отправился на фронт добровольцем и уже девять месяцев находится в Луганской народной республике. К этому решению его подвигло значение этой операции для дальнейшей судьбы всей страны, рассказал доброволец.Путин поблагодарил его за позицию, пожелал ему и его сослуживцам успехов и попросил первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей в плане перспектив их карьерного роста в интересах страны не только в Вооруженных силах, но и на "гражданке".Читайте также на РИА новости Крым:Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВОДобровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, новости, россия