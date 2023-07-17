https://crimea.ria.ru/20230717/vse-poezda-v-krym-pribyli-na-stantsii-naznacheniya---perevozchik-1130133524.html

Все поезда в Крым прибыли на станции назначения - перевозчик

Все поезда в Крым прибыли на станции назначения - перевозчик - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Все поезда в Крым прибыли на станции назначения - перевозчик

Все поезда "Таврия", которые были задержаны в направлении Крыма и Севастополя, прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T21:32

2023-07-17T21:32

2023-07-17T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые были задержаны в направлении Крыма и Севастополя, прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Эксперсс".Поезда дальнего следования"Последним, добравшимся до конечной точки маршрута, стал поезд №183/184 Мурманск – Севастополь (отправлением 13 июля) с вагонами беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. Он прибыл в Севастополь 17 июля в 19:52 ", - сообщили в компании, отметив, что в отставание от графика составило 2 часа 35 минут .Ранее в Крым прибыли другие задержанные поезда. Из Крыма по-прежнему задерживаются: на четыре часа - поезда №178 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва; на три часа - поезд №183 Севастополь – Мурманск с вагонами беспересадочного сообщения Севастополь – Архангельск; на 2,5 часа - состав №176 Симферополь – Москва.Электрички в КрымКак сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, с 18 июля назначает две дополнительные пары пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа.Из Анапы электропоезда последуют в 6.50, 9.18, 12.30 и 19.55.Прибытие на станцию Тамань Пассажирская соответственно в 8.30, 10.46, 13.58, 21.24Отправление со станции Тамань Пассажирская - в 8.48, 10.47, 13.59, 21.25Прибытие на станцию Керчю - Южная Новый Парк - в 9.15, 11.08, 14.19, 21.46.Электрички из КрымаСо станции Керчь электричка последует в 14.53, прибудет на станцию Керчь - Южная Новый Парк в 15.12, на станцию Тамань Пассажирская в 15.32, в Анапу - в пять часов вечера.Еще три электропоезда отправлением от станции Керчь-Южная Новый Парк отойдут от перронов в 6.40, 9.55, 19.16, прибудут в Тамань соответственно в 7.02, 10.22 и 19.3, в Анапу - в 8.37,11.53 и в 2108."Время в пути составит порядка двух часов. Стоимость билета от станции Керчь-Южная Новый Парк до Анапы составит 488,60 рублей, до станции Тамань-Пассажирская – 48,60 рублей. Комфортабельные составы, курсирующие по маршруту, оборудованы удобными сидениями, биотуалетами. В вагонах есть бесплатный wi-fi и доступен развлекательный портал, к которому могут подключиться все желающие". - уточнили в ЮППК.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мостуНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинВ Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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