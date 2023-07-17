https://crimea.ria.ru/20230717/komfortnoe-teplo-i-mozaichnye-dozhdi---prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1130064023.html

Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма

Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма

На неделе в Крыму ожидается комфортная солнечная погода, с четверга вероятны локальные короткие освежающие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T07:01

2023-07-17T07:01

2023-07-17T08:23

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bfec2edbd5e34f887753edbce0da004.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На неделе в Крыму ожидается комфортная солнечная погода, с четверга вероятны локальные короткие освежающие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".С четверга температурные показатели станут неустойчивыми, восходящие потоки будут способствовать формированию кучевых облаков, вероятны короткие локальные дожи, однако обложных ливней с грозами не будет. Ночами +14…+19, днем +25…+30."Что касается долговременного видения на август, среднемесячная температура по Крыму будет соответствовать многолетней норме: ночью +15…+16 градусов, днем до +30. Переизбыток по небесной влаге может достигать 50 процентов сверх нормы", - добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуБольшие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым