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Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма
Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма
На неделе в Крыму ожидается комфортная солнечная погода, с четверга вероятны локальные короткие освежающие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T07:01
2023-07-17T07:01
2023-07-17T08:23
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На неделе в Крыму ожидается комфортная солнечная погода, с четверга вероятны локальные короткие освежающие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".С четверга температурные показатели станут неустойчивыми, восходящие потоки будут способствовать формированию кучевых облаков, вероятны короткие локальные дожи, однако обложных ливней с грозами не будет. Ночами +14…+19, днем +25…+30."Что касается долговременного видения на август, среднемесячная температура по Крыму будет соответствовать многолетней норме: ночью +15…+16 градусов, днем до +30. Переизбыток по небесной влаге может достигать 50 процентов сверх нормы", - добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июль в КрымуБольшие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейЛивень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Комфортное тепло и мозаичные дожди - прогноз на неделю для Крыма
ФОБОС обещает на неделе комфортную погоду с короткими освежающими дождями
07:01 17.07.2023 (обновлено: 08:23 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На неделе в Крыму ожидается комфортная солнечная погода, с четверга вероятны локальные короткие освежающие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"До среды включительно антициклон будет править бал над просторами Крымского полуострова. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура будет комфортной, в среднем от 14 до 19 градусов тепла по ночам, в дневные часы столбики термометров практически каждый день будут стремиться на штурм 30-градусной высоты - это температура полностью соответствует многолетним климатическим показателям", - говорит Тишковец.
С четверга температурные показатели станут неустойчивыми, восходящие потоки будут способствовать формированию кучевых облаков, вероятны короткие локальные дожи, однако обложных ливней с грозами не будет. Ночами +14…+19, днем +25…+30.
"Что касается долговременного видения на август, среднемесячная температура по Крыму будет соответствовать многолетней норме: ночью +15…+16 градусов, днем до +30. Переизбыток по небесной влаге может достигать 50 процентов сверх нормы", - добавил эксперт.
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