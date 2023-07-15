https://crimea.ria.ru/20230715/vsu-obstrelivayut-iz-artillerii-zhiteley-khersonschiny-69-priletov-za-den-1130076806.html

ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день

ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день - РИА Новости Крым, 15.07.2023

ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T13:14

2023-07-15T13:14

2023-07-15T13:14

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие сутки жилые дома и объекты инфраструктуры 69 раз подвергались обстрелу украинских боевиков. Об этом сообщили в оперативных службах области.Ночью войска киевского режима продолжили обстрел домов и гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, населенных пунктов Раденск и Саги. В общей сложности по ним был выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии."Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – добавили в оперслужбах.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море

https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, новости