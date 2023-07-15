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ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день - РИА Новости Крым, 15.07.2023
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T13:14
2023-07-15T13:14
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие сутки жилые дома и объекты инфраструктуры 69 раз подвергались обстрелу украинских боевиков. Об этом сообщили в оперативных службах области.Ночью войска киевского режима продолжили обстрел домов и гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, населенных пунктов Раденск и Саги. В общей сложности по ним был выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии."Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – добавили в оперслужбах.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море
https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, новости
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день

ВСУ за сутки выпустили по мирному населению Херсонщины 69 снарядов из ствольной артиллерии

13:14 15.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие сутки жилые дома и объекты инфраструктуры 69 раз подвергались обстрелу украинских боевиков. Об этом сообщили в оперативных службах области.
"В течение дня пятницы, 14 июля, ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 38 снарядов по четырем населенным пунктам. Наиболее сильный удар пришелся по городу Алешки – здесь насчитали 17 прилетов. По Песчановке выпустили девять снарядов, по Казачьим Лагерям – семь, по Пролетарке пять снарядов", - сказано в сообщении.
Ночью войска киевского режима продолжили обстрел домов и гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, населенных пунктов Раденск и Саги. В общей сложности по ним был выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии.
"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – добавили в оперслужбах.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииСВОНовости
 
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