https://crimea.ria.ru/20230715/vsu-obstrelivayut-iz-artillerii-zhiteley-khersonschiny-69-priletov-za-den-1130076806.html
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день - РИА Новости Крым, 15.07.2023
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T13:14
2023-07-15T13:14
2023-07-15T13:14
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612154_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7ab051694c15d5a9ede6f8bc03250a81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережной части Херсонской области из ствольной артиллерии. За минувшие сутки жилые дома и объекты инфраструктуры 69 раз подвергались обстрелу украинских боевиков. Об этом сообщили в оперативных службах области.Ночью войска киевского режима продолжили обстрел домов и гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, населенных пунктов Раденск и Саги. В общей сложности по ним был выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии."Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – добавили в оперслужбах.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море
https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612154_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f9157d016f34b21447422876cee7a12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво, новости
ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
ВСУ за сутки выпустили по мирному населению Херсонщины 69 снарядов из ствольной артиллерии