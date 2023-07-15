Рейтинг@Mail.ru
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/ochered-u-krymskogo-mosta-iz-kerchi-vyrosla-skolko-zhdat-dosmotra-1130074732.html
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
Очереди на подъезде к Крымскому мосту продолжают расти. К 11:00 со стороны Крыма и Краснодарского края время ожидания досмотра составляет около часа. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T11:12
2023-07-15T11:17
крым
крымский мост
транспорт
керчь
краснодарский край
кубань
общество
новости крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0edf1a6fa2e3ed1e1ce8d12f183178f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Очереди на подъезде к Крымскому мосту продолжают расти. К 11:00 со стороны Крыма и Краснодарского края время ожидания досмотра составляет около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Со стороны Тамани досмотра ожидают 320 автомобилей. Приблизительное время - около часа.Утром в субботу со стороны Керчи затруднений в проезде не было, позже число транспорта выросло до 50 авто. Со стороны Краснодарского края ожидали досмотра 320 машин, потом пробка выросла до 482 автомобилей.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко накануне сообщил, что на Крымском мосту добавили пункты досмотра со стороны Крыма.О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа 15 июляОчередь на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеНа Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130066472_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_2e8f936f70962c7ec5d808baa92fb6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, керчь, краснодарский край, кубань, общество, новости крыма, логистика
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра

Со стороны Керчи очередь на досмотр у Крымского моста выросла до 245 машин

11:12 15.07.2023 (обновлено: 11:17 15.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Очереди на подъезде к Крымскому мосту продолжают расти. К 11:00 со стороны Крыма и Краснодарского края время ожидания досмотра составляет около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 245 транспортных средств. Время ожидания около часа", - уточняется в сообщении.
Со стороны Тамани досмотра ожидают 320 автомобилей. Приблизительное время - около часа.
Утром в субботу со стороны Керчи затруднений в проезде не было, позже число транспорта выросло до 50 авто. Со стороны Краснодарского края ожидали досмотра 320 машин, потом пробка выросла до 482 автомобилей.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко накануне сообщил, что на Крымском мосту добавили пункты досмотра со стороны Крыма.
О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.
Автомобильное движение по Крымскому мосту
7 июля, 20:28Радио "Спутник в Крыму"
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
Очередь на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
 
КрымКрымский мостТранспортКерчьКраснодарский крайКубаньОбществоНовости КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
11:12Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
11:05Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
10:48Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
10:29Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
10:09Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
09:40Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
09:21ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные
08:53В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"
08:22Гаспарян хлестко высказался о замене герба на монументе "Родина-мать"
08:07Очередь на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
08:01В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 15 июля
22:13Митрополита Павла отправили в СИЗО
22:05Главные новости Крыма: 14 июля
21:49Главные события и заявления дня: 14 июля
21:14На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
20:45В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО сапером
20:37День Крепости в Керчи: как это было
Лента новостейМолния