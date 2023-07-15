https://crimea.ria.ru/20230715/ochered-u-krymskogo-mosta-iz-kerchi-vyrosla-skolko-zhdat-dosmotra-1130074732.html
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
Очереди на подъезде к Крымскому мосту продолжают расти. К 11:00 со стороны Крыма и Краснодарского края время ожидания досмотра составляет около часа. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T11:12
2023-07-15T11:12
2023-07-15T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Очереди на подъезде к Крымскому мосту продолжают расти. К 11:00 со стороны Крыма и Краснодарского края время ожидания досмотра составляет около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Со стороны Тамани досмотра ожидают 320 автомобилей. Приблизительное время - около часа.Утром в субботу со стороны Керчи затруднений в проезде не было, позже число транспорта выросло до 50 авто. Со стороны Краснодарского края ожидали досмотра 320 машин, потом пробка выросла до 482 автомобилей.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко накануне сообщил, что на Крымском мосту добавили пункты досмотра со стороны Крыма.О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа 15 июляОчередь на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеНа Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html
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Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
Со стороны Керчи очередь на досмотр у Крымского моста выросла до 245 машин
11:12 15.07.2023 (обновлено: 11:17 15.07.2023)