https://crimea.ria.ru/20230714/na-krymskom-mostu-dobavili-punkty-dosmotra---vremya-ozhidaniya-seychas-1130066589.html

На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас

На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас - РИА Новости Крым, 14.07.2023

На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас

На Крымском мосту добавили пункты досмотра, это поможет в течение нескольких часов ликвидировать автомобильный затор, образовавшийся на подходе к транспортному... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T17:10

2023-07-14T17:10

2023-07-14T17:10

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту добавили пункты досмотра, это поможет в течение нескольких часов ликвидировать автомобильный затор, образовавшийся на подходе к транспортному переезду со стороны Крыма, сообщает глава республиканского минтранса Николай Лукашенко.По состоянию на 17 часов в очереди со стороны Керчи находятся 680 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. На крымской стороне силами Минтранса, ГИБДД и МЧС организована раздача питьевой воды, установлены дополнительно биотуалеты, проинформировал министр.Утром 14 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр перед Крымским мостом находилось 150 транспортных средств. Время ожидания составляло до одного часа. Сейчас пробки со стороны Кубани нет. О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

https://crimea.ria.ru/20230714/situatsiya-na-krymskom-mostu-onlayn-1130052442.html

крымский мост

крым

керчь

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, кубань