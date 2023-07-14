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На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас - РИА Новости Крым, 14.07.2023
На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас
На Крымском мосту добавили пункты досмотра, это поможет в течение нескольких часов ликвидировать автомобильный затор, образовавшийся на подходе к транспортному... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T17:10
2023-07-14T17:10
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту добавили пункты досмотра, это поможет в течение нескольких часов ликвидировать автомобильный затор, образовавшийся на подходе к транспортному переезду со стороны Крыма, сообщает глава республиканского минтранса Николай Лукашенко.По состоянию на 17 часов в очереди со стороны Керчи находятся 680 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. На крымской стороне силами Минтранса, ГИБДД и МЧС организована раздача питьевой воды, установлены дополнительно биотуалеты, проинформировал министр.Утром 14 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр перед Крымским мостом находилось 150 транспортных средств. Время ожидания составляло до одного часа. Сейчас пробки со стороны Кубани нет. О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
https://crimea.ria.ru/20230714/situatsiya-na-krymskom-mostu-onlayn-1130052442.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, кубань
На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас

Минтранс: затор на Крымском мосту будет ликвидирован в ближайшее время

17:10 14.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту добавили пункты досмотра, это поможет в течение нескольких часов ликвидировать автомобильный затор, образовавшийся на подходе к транспортному переезду со стороны Крыма, сообщает глава республиканского минтранса Николай Лукашенко.
"Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - написал глава профильного ведомства в своем Telegram-канале.
По состоянию на 17 часов в очереди со стороны Керчи находятся 680 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. На крымской стороне силами Минтранса, ГИБДД и МЧС организована раздача питьевой воды, установлены дополнительно биотуалеты, проинформировал министр.
Утром 14 июля со стороны Тамани в очереди на досмотр перед Крымским мостом находилось 150 транспортных средств. Время ожидания составляло до одного часа. Сейчас пробки со стороны Кубани нет.
О ситуации на Крымском мосту в режиме онлайн читайте тут.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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