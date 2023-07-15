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Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
Как работает Керченская паромная переправа 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T09:40
2023-07-15T09:40
2023-07-15T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Погода в проливе15 июля погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству. "Согласно прогнозу Росгидромета, 15 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +27...29, температура воды в море +24...25 градусов", - сказано в сообщении.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик переправыС запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы совершили в обе стороны более 4,7 тысяч рейсов.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнНа Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флотаКак выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
https://crimea.ria.ru/20230707/desantnye-korabli-vyshli-na-kerchenskuyu-perepravu-dlya-perevozki-mashin-1129890009.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода, транспорт, морской транспорт, росморречфлот, общество, новости
Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
В субботу Керченская переправа работает штатно, перевезено почти 159 тысяч грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Погода в проливе
15 июля погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +27...29, температура воды в море +24...25 градусов", - сказано в сообщении.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик переправы
С запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы совершили в обе стороны более 4,7 тысяч рейсов.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 197 477 пассажира, 158 771 единиц автотранспорта и 20 786 железнодорожных вагонов. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 769 рейсов", - уточнили в Росморречфлоте.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
Ранее сообщалось
, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
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