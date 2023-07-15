https://crimea.ria.ru/20230715/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-15-iyulya-1130073306.html

Как работает Керченская паромная переправа 15 июля

Как работает Керченская паромная переправа 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Как работает Керченская паромная переправа 15 июля

В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T09:40

2023-07-15T09:40

2023-07-15T09:40

крым

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керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Погода в проливе15 июля погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству. "Согласно прогнозу Росгидромета, 15 июля ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +27...29, температура воды в море +24...25 градусов", - сказано в сообщении.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик переправыС запуска морского сообщения в Керченском проливе паромы совершили в обе стороны более 4,7 тысяч рейсов.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнНа Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флотаКак выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

https://crimea.ria.ru/20230707/desantnye-korabli-vyshli-na-kerchenskuyu-perepravu-dlya-perevozki-mashin-1129890009.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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