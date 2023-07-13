https://crimea.ria.ru/20230713/zhitel-stavropolya-ukral-15-tonn-nefti-iz-promyslovykh-skvazhin-1130029638.html

Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин

Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин

В Ставропольском крае задержан 45-летний мужчина, похитивший 15 тонн нефти прямо из промысловых скважин Нефтекумского округа, сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА. РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T11:38

2023-07-13T11:38

2023-07-13T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан 45-летний мужчина, похитивший 15 тонн нефти прямо из промысловых скважин Нефтекумского округа, сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.Задержание злоумышленника произвели полицейские совместно с сотрудниками УФСБ. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют все обстоятельства кражи.В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млнВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевВ Севастополе обокрали храм почти на миллион

ставропольский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ставропольский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, нефть