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Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин
Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин
В Ставропольском крае задержан 45-летний мужчина, похитивший 15 тонн нефти прямо из промысловых скважин Нефтекумского округа, сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА. РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T11:38
2023-07-13T11:38
2023-07-13T11:39
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ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан 45-летний мужчина, похитивший 15 тонн нефти прямо из промысловых скважин Нефтекумского округа, сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.Задержание злоумышленника произвели полицейские совместно с сотрудниками УФСБ. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют все обстоятельства кражи.В Белогорском районе Крыма пресечена незаконная разработка месторождения песка. Горнодобывающим предприятием было незаконно изъято 3,5 тыс. кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млнВ Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевВ Севастополе обокрали храм почти на миллион
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ставропольский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, нефть
Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин
МВД: Житель Ставрополья украл нефть из скважин на 300 тысяч рублей
11:38 13.07.2023 (обновлено: 11:39 13.07.2023)