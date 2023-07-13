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СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей
СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей - РИА Новости Крым, 13.07.2023
СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей
Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T13:20
2023-07-13T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.В ходе проверки будут установлены возможные противоправные факты действий в отношении несовершеннолетних. Также следователи дадут оценку обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки.Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, к проверке также подключились сотрудники прокуратуры Ленинского района, которым предстоит дать оценку исполнению требований законодательства в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом
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крым, крымский следком, происшествия, общество, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право
СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей

СК в Крыму проверяет сведения из соцсетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми

13:20 13.07.2023 (обновлено: 13:23 13.07.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
"В опубликованном видео сообщается, что жительница Нижневартовска, переехавшая с семьей в Республику Крым, применяет жестокие методы обращения и воспитания детей, среди которых имеются приемные. Говорится о побоях, унизительной для несовершеннолетних работе по дому в виде наказаний и обещаний женщины вернуть ребят в детский дом", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены возможные противоправные факты действий в отношении несовершеннолетних. Также следователи дадут оценку обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, к проверке также подключились сотрудники прокуратуры Ленинского района, которым предстоит дать оценку исполнению требований законодательства в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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