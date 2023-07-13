https://crimea.ria.ru/20230713/sk-v-krymu-proveryaet-svedeniya-ob-izbienii-i-unizhenii-materyu-svoikh-detey-1130032039.html

СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей

СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей - РИА Новости Крым, 13.07.2023

СК в Крыму проверяет сведения об избиении и унижении матерью своих детей

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T13:20

2023-07-13T13:20

2023-07-13T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Крыма проводят проверку сведений из социальных сетей о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.В ходе проверки будут установлены возможные противоправные факты действий в отношении несовершеннолетних. Также следователи дадут оценку обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки.Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, к проверке также подключились сотрудники прокуратуры Ленинского района, которым предстоит дать оценку исполнению требований законодательства в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом

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