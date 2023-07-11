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Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина
Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат,... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".По данным компании, отключенная нагрузка составила 8 600 кВт.Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение населенных пунктов в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причинуЧасть Севастополя без света - в чем причина
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крым, ялта, гуп рк "крымэнерго"
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина

Из-за аварии на сетях без электроснабжения остались жители Большой Ялты

21:33 11.07.2023 (обновлено: 21:38 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".
По данным компании, отключенная нагрузка составила 8 600 кВт.
"11 июня 2023 года в 20:28 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в г. Ялте, пгт Гаспра, пгт Кореизе, пгт Ореанда, пгт Ливадия, пгт Массандра, пгт Курпаты, пгт Форосе. Отключенная нагрузка составила 8600 кВт", - сказано в сообщении.
Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение населенных пунктов в течение нескольких часов.
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Заголовок открываемого материала
22:25Электроснабжение Большой Ялты восстановлено
22:02Главные новости и заявления дня: 11 июля
21:47Главные новости Крыма: 11 июля
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