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Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина
Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат,... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T21:33
2023-07-11T21:33
2023-07-11T21:38
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ялта
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".По данным компании, отключенная нагрузка составила 8 600 кВт.Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение населенных пунктов в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причинуЧасть Севастополя без света - в чем причина
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крым, ялта, гуп рк "крымэнерго"
Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина
Из-за аварии на сетях без электроснабжения остались жители Большой Ялты
21:33 11.07.2023 (обновлено: 21:38 11.07.2023)