https://crimea.ria.ru/20230711/yalta-i-sem-poselkov-yuzhnogo-berega-kryma-ostalis-bez-sveta---prichina-1129993524.html

Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина

Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Ялта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причина

Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат,... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T21:33

2023-07-11T21:33

2023-07-11T21:38

крым

ялта

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111436/90/1114369035_0:31:3076:1761_1920x0_80_0_0_c148e04359df00a260ad2c51f1f7c164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".По данным компании, отключенная нагрузка составила 8 600 кВт.Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В "Крымэнерго" обещают восстановить энергоснабжение населенных пунктов в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причинуЧасть Севастополя без света - в чем причина

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, гуп рк "крымэнерго"