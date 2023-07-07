https://crimea.ria.ru/20230707/v-evpatorii-bez-sveta-2-300-abonentov-v-krymenergo-nazvali-prichinu-1129889828.html

В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину

В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину - РИА Новости Крым, 07.07.2023

В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину

В Евпатории без электроснабжения остаются 2 300 абонентов. Причиной аварии стало воздействие аномально высоких температур, сообщили вечером в пятницу в... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T19:07

2023-07-07T19:07

2023-07-07T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории без электроснабжения остаются 2 300 абонентов. Причиной аварии стало воздействие аномально высоких температур, сообщили вечером в пятницу в "Крымэнерго" .Ранее в "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии на электросетях обесточена водопроводная насосная станция второго подъема – в городе отсутствует и вода.Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. На данный момент, по данным "Крымэнерго", без электроснабжения остаются 2 300 потребителей."Специалисты "Крымэнерго" немедленно приступили к ликвидации последствий аварии и поэтапно подключают абонентов. По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2 300 потребителей. Планируется полностью восстановить электроснабжение в ближайшее время", - заверили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без воды из-за аварииИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

https://crimea.ria.ru/20210908/sovmin-kryma-soglasoval-dvukhmilliardnyy-kredit-dlya-krymenergo-1120801177.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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