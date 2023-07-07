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В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину - РИА Новости Крым, 07.07.2023
В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
В Евпатории без электроснабжения остаются 2 300 абонентов. Причиной аварии стало воздействие аномально высоких температур, сообщили вечером в пятницу в... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T19:07
2023-07-07T19:09
крым
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории без электроснабжения остаются 2 300 абонентов. Причиной аварии стало воздействие аномально высоких температур, сообщили вечером в пятницу в "Крымэнерго" .Ранее в "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии на электросетях обесточена водопроводная насосная станция второго подъема – в городе отсутствует и вода.Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. На данный момент, по данным "Крымэнерго", без электроснабжения остаются 2 300 потребителей."Специалисты "Крымэнерго" немедленно приступили к ликвидации последствий аварии и поэтапно подключают абонентов. По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2 300 потребителей. Планируется полностью восстановить электроснабжение в ближайшее время", - заверили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без воды из-за аварииИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину

"Крымэнерго": причиной отключения света в Евпатории стали аномально высокие температуры

19:07 07.07.2023 (обновлено: 19:09 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории без электроснабжения остаются 2 300 абонентов. Причиной аварии стало воздействие аномально высоких температур, сообщили вечером в пятницу в "Крымэнерго" .
Ранее в "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии на электросетях обесточена водопроводная насосная станция второго подъема – в городе отсутствует и вода.

"7 июля 2023 года в 18:09 на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт", - сказано в сообщении.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. На данный момент, по данным "Крымэнерго", без электроснабжения остаются 2 300 потребителей.
"Специалисты "Крымэнерго" немедленно приступили к ликвидации последствий аварии и поэтапно подключают абонентов. По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2 300 потребителей. Планируется полностью восстановить электроснабжение в ближайшее время", - заверили в компании.
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