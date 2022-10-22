https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70% - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T18:53
2022-10-22T18:53
2022-10-22T16:54
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в этом году в столице капитально ремонтируют и меняют старые трубы водоснабжения и водоотведения, но пока это не дало должного эффекта.При этом глава предприятия отметил качественное улучшение проводимых ремонтов. Работы ведутся преимущественно закрытым способом, когда обыватель видит ограниченное число котлованов – на стартовом и финишном участках. Остальные работы проводятся под землей без вскрытия дорожного покрытия."Также используется различные методы санации водопровода. Например, "чулок", когда в старую изношенную трубу заводится более гибкая новая. Под воздействием температуры она полностью примыкает к основанию старой трубы. Или "разрешение", когда новая труба входит в старую, разрушая ее. Также методом напыления восстанавливаются изношенные стальные трубы", – пояснил он.По его словам, сотрудники "Воды Крыма" научились с точностью до полуметра определять место повреждения трубы. В силу особенностей рельефа, вода может выйти на поверхность на значительном удалении от места аварии. Точности диагностики удалось достичь после приобретения двух авто, оснащенных необходимым оборудованием.Новик также подчеркнул, что подрядчики выдерживают сроки и стоимость работ по ранее заключенным контрактам за счет того, что до 90% используемых технологий и материалов – отечественного производства.
https://crimea.ria.ru/20221004/chislo-avariy-na-setyakh-pokazhet-fakticheskuyu-gotovnost-kryma-k-zime-1124712679.html
https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
Гендиректор "Воды Крыма" Новик: изношенность водоводов в Симферополе достигает 70%
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.
Он отметил, что в этом году в столице капитально ремонтируют и меняют старые трубы водоснабжения и водоотведения, но пока это не дало должного эффекта.
"Однако на общих показателях износа сетей это сильно не отразилось. Он составляет около 70% износа. При этом общая протяженность водоводов превышает 1,2 тысячи километров", – сообщил Новик.
При этом глава предприятия отметил качественное улучшение проводимых ремонтов. Работы ведутся преимущественно закрытым способом, когда обыватель видит ограниченное число котлованов – на стартовом и финишном участках. Остальные работы проводятся под землей без вскрытия дорожного покрытия.
"Также используется различные методы санации водопровода. Например, "чулок", когда в старую изношенную трубу заводится более гибкая новая. Под воздействием температуры она полностью примыкает к основанию старой трубы. Или "разрешение", когда новая труба входит в старую, разрушая ее. Также методом напыления восстанавливаются изношенные стальные трубы", – пояснил он.
По его словам, сотрудники "Воды Крыма" научились с точностью до полуметра определять место повреждения трубы. В силу особенностей рельефа, вода может выйти на поверхность на значительном удалении от места аварии. Точности диагностики удалось достичь после приобретения двух авто, оснащенных необходимым оборудованием.
Новик также подчеркнул, что подрядчики выдерживают сроки и стоимость работ по ранее заключенным контрактам за счет того, что до 90% используемых технологий и материалов – отечественного производства.