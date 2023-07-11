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В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов
В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов
Группу потерявшихся в Пермском крае туристов из 22 человек, среди которых 11 детей, нашли. Люди не вышли на связь после сплава по реке Усьва, который должен был РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:16
2023-07-11T14:25
новости
россия
пермский край
туризм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Группу потерявшихся в Пермском крае туристов из 22 человек, среди которых 11 детей, нашли. Люди не вышли на связь после сплава по реке Усьва, который должен был завершиться 9 июля. Все участники сплава живы, пострадавших нет, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить поисковые работы. В операции был задействован вертолет Ми-8 МЧС России, который вылетел из Казани.При этом в экстренных службах региона сообщали, что очевидцы видели эту группу в 30 км от конца маршрута.Спасатели в Пермском крае двое суток искали туристов из 22 человек, 11 из которых – несовершеннолетние. 4 июля они начали сплав по реке Усьве и должны были выйти 9-го июля в районе поселка Усьва Горнозаводского городского округа, где их ожидал водитель. Но на связь они не вышли.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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новости, россия, пермский край, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов

На поиски туристов в Пермском крае отправили вертолет: все 22 человека найдены живыми

14:16 11.07.2023 (обновлено: 14:25 11.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Группу потерявшихся в Пермском крае туристов из 22 человек, среди которых 11 детей, нашли. Люди не вышли на связь после сплава по реке Усьва, который должен был завершиться 9 июля. Все участники сплава живы, пострадавших нет, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале.

"По данным Краевой службы спасения спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить поисковые работы. В операции был задействован вертолет Ми-8 МЧС России, который вылетел из Казани.
При этом в экстренных службах региона сообщали, что очевидцы видели эту группу в 30 км от конца маршрута.
Спасатели в Пермском крае двое суток искали туристов из 22 человек, 11 из которых – несовершеннолетние. 4 июля они начали сплав по реке Усьве и должны были выйти 9-го июля в районе поселка Усьва Горнозаводского городского округа, где их ожидал водитель. Но на связь они не вышли.
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НовостиРоссияПермский крайТуризмМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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