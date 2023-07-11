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Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
На 14.00 вторника очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:35
2023-07-11T14:35
2023-07-11T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На 14.00 вторника очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Утром вторника по состоянию на 07.00 в очереди со стороны Тамани находилось 85 транспортных средств. Со стороны Керчи затруднений не было.Вечером 10 июля, по данным Telegram-канала, в очереди со стороны Тамани находились 452 транспортных средства с временем ожидания около двух часов. Со стороны Керчи затруднений не было.Утром 10 июля в 10 часов сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуКак отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет экспертаПопытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
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крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край, логистика, керчь, новости крыма
Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
Минтранс: на 14.00 вторника очередей перед Крымским мостом нет
14:35 11.07.2023 (обновлено: 14:37 11.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. На 14.00 вторника очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Утром вторника по состоянию на 07.00
в очереди со стороны Тамани находилось 85 транспортных средств. Со стороны Керчи затруднений не было.
Вечером 10 июля, по данным Telegram-канала, в очереди
со стороны Тамани находились 452 транспортных средства с временем ожидания около двух часов. Со стороны Керчи затруднений не было.
Утром 10 июля в 10 часов сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло
около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
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