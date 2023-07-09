https://crimea.ria.ru/20230709/v-ozhidanii-grozy-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1129907627.html
В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа
В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 09.07.2023
В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа
Несмотря на кратковременный дождь и грозу, видимость в Керченском проливе хорошая, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T10:32
2023-07-09T10:32
2023-07-09T10:32
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
погода
погода в крыму
морской транспорт
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_68f9c8f3454ad9ddb97726ca46456cb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Несмотря на кратковременный дождь и грозу, видимость в Керченском проливе хорошая, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погодная обстановка в проливеПо информации профильного ведомства, действующих штормовых предупреждений в районе Керченского пролива в воскресенье нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Паромами, которые работают на линии, выполнено 4 667 рейсов.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЛивни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресеньеОчередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230707/v-krym-idut-livni-i-pokholodanie--prognoz-na-vykhodnye-1129886230.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129907516_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_e5861689d146a52a3baf3c3a1ad91a2a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, погода, погода в крыму, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма
В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа
Росморречфлот: 9 июля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Несмотря на кратковременный дождь и грозу, видимость в Керченском проливе хорошая, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погодная обстановка в проливе
По информации профильного ведомства, действующих штормовых предупреждений в районе Керченского пролива в воскресенье нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 9 июля ветер юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +26…27 градусов", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик на паромной переправе
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Паромами, которые работают на линии, выполнено 4 667 рейсов.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей
на Керченской паромной переправе.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
Читайте также на РИА Новости Крым: