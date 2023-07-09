https://crimea.ria.ru/20230709/v-ozhidanii-grozy-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1129907627.html

В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа

В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 09.07.2023

В ожидании грозы: как работает Керченская паромная переправа

Несмотря на кратковременный дождь и грозу, видимость в Керченском проливе хорошая, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T10:32

2023-07-09T10:32

2023-07-09T10:32

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Несмотря на кратковременный дождь и грозу, видимость в Керченском проливе хорошая, переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Погодная обстановка в проливеПо информации профильного ведомства, действующих штормовых предупреждений в районе Керченского пролива в воскресенье нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине водителям следует, планируя поездки через пролив, следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Паромами, которые работают на линии, выполнено 4 667 рейсов.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЛивни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресеньеОчередь снова растет: ситуация на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230707/v-krym-idut-livni-i-pokholodanie--prognoz-na-vykhodnye-1129886230.html

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керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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