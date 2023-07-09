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Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами очень сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 24...26 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуВ Анапе запретили купаться в мореНа Симферополь идет грозовой фронт
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Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье ливни, грозы, шквалы, град

00:01 09.07.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в окрестностях Симферополя
Дождь в окрестностях Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 18…23 градуса, в горах 12…17, днем 23…28 градусов, в горах 17…22", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами очень сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 24...26 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 25…27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +26...+28.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 9 июля
21:47Главные новости дня: 8 июля
21:02Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы
20:45У туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти
20:26Кремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора
19:58Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта
19:30Ядерная провокация и пробки на Крымском мосту: топ новостей недели
18:59На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму
18:16Инженерная работа на полмиллиона: как студент КФУ получил грант
17:42Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму
17:12МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей
16:21Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России - эксперт
15:49Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения
15:30Как Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами
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13:36Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение
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