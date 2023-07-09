https://crimea.ria.ru/20230709/livni-grozy-shkvaly-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1129885509.html

Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T00:01

2023-07-09T00:01

2023-07-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129463719_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_407f739c17100798742f668f52d7b644.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами очень сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 24...26 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуВ Анапе запретили купаться в мореНа Симферополь идет грозовой фронт

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма