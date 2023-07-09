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Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T00:01
2023-07-09T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами очень сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 24...26 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 25…27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуВ Анапе запретили купаться в мореНа Симферополь идет грозовой фронт
симферополь
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Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье ливни, грозы, шквалы, град
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 18…23 градуса, в горах 12…17, днем 23…28 градусов, в горах 17…22", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами очень сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 24...26 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 25…27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +26...+28.
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