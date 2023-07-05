https://crimea.ria.ru/20230705/glavnye-novosti-kryma-5-iyulya-1129834301.html

Главные новости Крыма: 5 июля

Главные новости Крыма: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Главные новости Крыма: 5 июля

Мэр Феодосии Владимир Попенков покидает свой пост, в крымском УФСИН задержали взяточников, в Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник, на Крымском... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T21:28

2023-07-05T21:28

2023-07-05T21:28

крым

новости крыма

крымский мост

транспорт

общество

происшествия

кадровые перестановки

крымский следком

егэ

коктебель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49175e76fa557a13a2ffcad4982e29b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мэр Феодосии Владимир Попенков покидает свой пост, в крымском УФСИН задержали взяточников, в Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник, на Крымском мосту победили пробки. В Коктебеле по окончании сезона начнут реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений, и 38 крымских выпускников получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава Феодосии подал в отставкуГлава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. О причинах такого шага глава Крыма не проинформировал.Попенков был избран главой администрации города в ноябре прошлого года, на внеочередной сессии городского совета. На этом посту он сменил Андрея Лебедева, который также продержался в мэрском кресле всего семь месяцев.В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взяткиСразу три должностных лица в крымском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) были задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Это первый заместитель начальника крымского управления, и.о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении.Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам. По версии следствия, предприятие доставляло товары заключенным в СИЗО, а руководитель регулярно платила взятки за пропуск посылок без досмотра.В Севастополе обокрали храм почти на миллионИз Свято-Никольского храма-памятника украли ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Об этом сообщили в прокуратуре города.Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.Пробок на Крымском мосту больше нетМинистр транспорта Крыма Николай Лукашенко в среду днем сообщил об отсутствии пробок на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. "Нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", - написал министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.В ночь на среду, по его данным, со стороны Кубани очередь к Крымскому мосту составляла два километра, время ожидания досмотра - 50 минут, со стороны Крыма пробок не было.В Коктебеле готовятся к строительству очистных и набережнойПо окончании высокого курортного сезона в Коктебеле начнут реконструкцию набережной и одновременно – строительство новых очистных сооружений, сообщили в Министерстве курортов республики."Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона... Данные работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в пгт Коктебель", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.В Крыму насчитали 38 стобалльников по результатам ЕГЭХорошая новость от крымских выпускников - в этом году в республике единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 человек, это на 10 больше прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что больше всего таких высоких результатов зафиксировано по таким предметам, как русский язык и литература. Глава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.

https://crimea.ria.ru/20230705/mer-feodosii-podal-v-otstavku-1129832072.html

https://crimea.ria.ru/20230705/probok-net-v-mintranse-rasskazali-o-situatsii-na-krymskom-mostu-1129824698.html

крым

крымский мост

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, транспорт, общество, происшествия, кадровые перестановки, крымский следком, егэ, коктебель