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Главные новости Крыма: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Главные новости Крыма: 5 июля
Главные новости Крыма: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Главные новости Крыма: 5 июля
Мэр Феодосии Владимир Попенков покидает свой пост, в крымском УФСИН задержали взяточников, в Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник, на Крымском... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T21:28
2023-07-05T21:28
крым
новости крыма
крымский мост
транспорт
общество
происшествия
кадровые перестановки
крымский следком
егэ
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мэр Феодосии Владимир Попенков покидает свой пост, в крымском УФСИН задержали взяточников, в Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник, на Крымском мосту победили пробки. В Коктебеле по окончании сезона начнут реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений, и 38 крымских выпускников получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава Феодосии подал в отставкуГлава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. О причинах такого шага глава Крыма не проинформировал.Попенков был избран главой администрации города в ноябре прошлого года, на внеочередной сессии городского совета. На этом посту он сменил Андрея Лебедева, который также продержался в мэрском кресле всего семь месяцев.В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взяткиСразу три должностных лица в крымском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) были задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Это первый заместитель начальника крымского управления, и.о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении.Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам. По версии следствия, предприятие доставляло товары заключенным в СИЗО, а руководитель регулярно платила взятки за пропуск посылок без досмотра.В Севастополе обокрали храм почти на миллионИз Свято-Никольского храма-памятника украли ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Об этом сообщили в прокуратуре города.Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.Пробок на Крымском мосту больше нетМинистр транспорта Крыма Николай Лукашенко в среду днем сообщил об отсутствии пробок на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. "Нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", - написал министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.В ночь на среду, по его данным, со стороны Кубани очередь к Крымскому мосту составляла два километра, время ожидания досмотра - 50 минут, со стороны Крыма пробок не было.В Коктебеле готовятся к строительству очистных и набережнойПо окончании высокого курортного сезона в Коктебеле начнут реконструкцию набережной и одновременно – строительство новых очистных сооружений, сообщили в Министерстве курортов республики."Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона... Данные работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в пгт Коктебель", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.В Крыму насчитали 38 стобалльников по результатам ЕГЭХорошая новость от крымских выпускников - в этом году в республике единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 человек, это на 10 больше прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что больше всего таких высоких результатов зафиксировано по таким предметам, как русский язык и литература. Глава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.
https://crimea.ria.ru/20230705/mer-feodosii-podal-v-otstavku-1129832072.html
https://crimea.ria.ru/20230705/probok-net-v-mintranse-rasskazali-o-situatsii-na-krymskom-mostu-1129824698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главные новости Крыма: 5 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 5 июля

21:28 05.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мэр Феодосии Владимир Попенков покидает свой пост, в крымском УФСИН задержали взяточников, в Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник, на Крымском мосту победили пробки. В Коктебеле по окончании сезона начнут реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений, и 38 крымских выпускников получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Глава Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. О причинах такого шага глава Крыма не проинформировал.
Попенков был избран главой администрации города в ноябре прошлого года, на внеочередной сессии городского совета. На этом посту он сменил Андрея Лебедева, который также продержался в мэрском кресле всего семь месяцев.
Попенков Владимир Владимирович
17:34
Мэр Феодосии подал в отставку
В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
Сразу три должностных лица в крымском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) были задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Это первый заместитель начальника крымского управления, и.о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении.
Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам. По версии следствия, предприятие доставляло товары заключенным в СИЗО, а руководитель регулярно платила взятки за пропуск посылок без досмотра.
В Севастополе обокрали храм почти на миллион
Из Свято-Никольского храма-памятника украли ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.
Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.
Пробок на Крымском мосту больше нет
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в среду днем сообщил об отсутствии пробок на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи.
"Нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", - написал министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
В ночь на среду, по его данным, со стороны Кубани очередь к Крымскому мосту составляла два километра, время ожидания досмотра - 50 минут, со стороны Крыма пробок не было.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
13:52Ситуация на дорогах Крыма
Пробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту
В Коктебеле готовятся к строительству очистных и набережной
По окончании высокого курортного сезона в Коктебеле начнут реконструкцию набережной и одновременно – строительство новых очистных сооружений, сообщили в Министерстве курортов республики.
"Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона... Данные работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в пгт Коктебель", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В Крыму насчитали 38 стобалльников по результатам ЕГЭ
Хорошая новость от крымских выпускников - в этом году в республике единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов сдали 38 человек, это на 10 больше прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что больше всего таких высоких результатов зафиксировано по таким предметам, как русский язык и литература. Глава Крыма также поблагодарил учителей и наставников выпускников, их родителей и всех, кто помогал им пройти этот непростой путь.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостТранспортОбществоПроисшествияКадровые перестановкиКрымский СледкомЕГЭКоктебель
 
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