https://crimea.ria.ru/20230705/situatsiya-na-krymskom-mostu-dannye-mintransa-rk-1129797988.html

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 01:00 составляет два километра, ждать проезда придется... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T07:52

2023-07-05T07:52

2023-07-05T07:52

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

краснодарский край

николай лукашенко

минтранс крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 01:00 составляет два километра, ждать проезда придется ориентировочно 50 минут. Об этом сообщил глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.По состоянию на 01:00 очередь на выезде из Крыма у моста отсутствует, добавил министр.Во вторник утром затор достигал четырех километров с ориентировочным ожиданием проезда до двух часов, позднее время ожидания сократилось до 30 минут, в очереди было около 100 автомобилей.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновленоОбстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

крым

крымский мост

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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