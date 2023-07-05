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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 01:00 составляет два километра, ждать проезда придется... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T07:52
2023-07-05T07:52
2023-07-05T07:52
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 01:00 составляет два километра, ждать проезда придется ориентировочно 50 минут. Об этом сообщил глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.По состоянию на 01:00 очередь на выезде из Крыма у моста отсутствует, добавил министр.Во вторник утром затор достигал четырех километров с ориентировочным ожиданием проезда до двух часов, позднее время ожидания сократилось до 30 минут, в очереди было около 100 автомобилей.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновленоОбстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля
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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Минтранс: пробка на Крымском мосту составляет два километра