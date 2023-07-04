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В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки

В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки - РИА Новости Крым, 04.07.2023

В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки

Кредитные каникулы могут стать постояннодействующей мерой поддержки бизнеса и населения. Соответствующий федеральный закон был внесен в Госдуму и уже прошел... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T20:31

2023-07-04T20:31

2023-07-04T20:31

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Кредитные каникулы могут стать постояннодействующей мерой поддержки бизнеса и населения. Соответствующий федеральный закон был внесен в Госдуму и уже прошел первое чтение. Об этом во время совместного заседания комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК и постоянной комиссии Заксобрания Севастополя по бюджету сообщил соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.Законодатель напомнил, что кредитные каникулы как мера поддержки на территории Крыма и Севастополя впервые вводились в период пандемии коронавируса и регламентировались 106-ФЗ. Второй раз, в связи с началом специальной военной операции, был принят 377-ФЗ.Анализ результатов правоприменительной практики показал, что поставленная цель достигнута, отметил он. В сегменте ипотечного кредитования 85% заемщиков восстановили платежеспособность, вернулись в график платежей. По остальным видам потребкредитов эта цифра колеблется в коридоре от 72 до 78 %. Именно это позволило выйти с новой законодательной инициативой и подготовить проект Федерального закона о кредитных каникулах, как о постоянно действующей мере поддержки, подчеркнул законотворец.Тушить огонь до пожараБахарев отметил, что существующая правоприменительная практика также показала, что люди не могут воспользоваться кредитными каникулами до тех пор, пока депутаты Госдумы не соберутся и не примут специальный закон. Ранее таковыми выступали 106-ФЗ в пандемию и 377-ФЗ, именуемый также законом "о военных кредитных каникулах".Когда новый закон вступит в силуПо словам депутата, проект нового закона уже подготовлен, внесен в Госдуму и принят в первом чтении."Сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку активно готовим его к процедуре второго чтения. Рассчитываем, что в июле он будет принят во втором и окончательном третьем чтении", – уточнил Бахарев и выразил надежду, что новый закон вступит в силу с 1 января 2024 года.Ранее депутаты Госдумы расширили список трудных жизненных ситуаций, при которых возможно оформить кредитные каникулы. В частности, на ипотечные каникулы могут рассчитывать граждане, которые проживают в зоне федеральных, региональных или муниципальных чрезвычайных ситуаций, потерявшие в их результате имущество. При этом подтверждающие документы для банка обязаны будут предоставить местные органы власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знатьПочему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, бизнес, экономика, соцзащита, кредитные каникулы, общество, новости, государственный совет рк (госсовет), государственная дума рф, закон и право