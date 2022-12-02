https://crimea.ria.ru/20221202/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-chto-nuzhno-znat-1125642462.html

Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать

Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать

Если банк в течение 15 дней не ответил на заявление о предоставлении кредитных или ипотечных каникул, то они предоставляются мобилизованным гражданам... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-02T03:21

2022-12-02T03:21

2022-12-01T22:56

радио "спутник в крыму"

экономика

закон и право

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Если банк в течение 15 дней не ответил на заявление о предоставлении кредитных или ипотечных каникул, то они предоставляются мобилизованным гражданам автоматически. Такая норма регламентирована законом, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.Депутаты Госдумы приняли закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным участникам спецоперации. Норма распространяется также на контрактников, добровольцев и членов их семей.Гостья студии подчеркнула, что кредитные или ипотечные каникулы для мобилизованных – это не прощение кредита и не амнистия. Это льготный период, в течение которого снижается размер ежемесячного платежа, при этом продолжается выплата процентов по займу.Для оформления кредитных каникул мобилизованному или другому участнику специальной военной операции необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре (договоре займа), например, по обычной или электронной почте.Требование о кредитных каникулах может быть направлено не только самим военнослужащим, но и другим лицом, имеющим доверенность, в том числе в простой письменной форме. Банк обязан сообщить о принятом решении – предоставлении каникул или отказе в их предоставлении – в течение 10 дней.Во избежание недоразумений эксперт порекомендовала подстраховаться: сообщить в Банк России о том, что банк не ответил на заявление. При этом телефонный разговор лучше записать и сделать скрин направляемого через сайт регулятора письменного обращения.Перед обращением в финансовую организацию Пожарская порекомендовала ознакомиться с регламентом предоставления отсрочки.

https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-opredelilis-s-posobiyami-dlya-detey-mobilizovannykh-1125601547.html

https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, закон и право, специальная военная операция рф на украине, общество