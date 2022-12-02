https://crimea.ria.ru/20221202/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-chto-nuzhno-znat-1125642462.html
Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать
Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать
Если банк в течение 15 дней не ответил на заявление о предоставлении кредитных или ипотечных каникул, то они предоставляются мобилизованным гражданам... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-02T03:21
2022-12-02T03:21
2022-12-01T22:56
радио "спутник в крыму"
экономика
закон и право
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Если банк в течение 15 дней не ответил на заявление о предоставлении кредитных или ипотечных каникул, то они предоставляются мобилизованным гражданам автоматически. Такая норма регламентирована законом, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.Депутаты Госдумы приняли закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным участникам спецоперации. Норма распространяется также на контрактников, добровольцев и членов их семей.Гостья студии подчеркнула, что кредитные или ипотечные каникулы для мобилизованных – это не прощение кредита и не амнистия. Это льготный период, в течение которого снижается размер ежемесячного платежа, при этом продолжается выплата процентов по займу.Для оформления кредитных каникул мобилизованному или другому участнику специальной военной операции необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре (договоре займа), например, по обычной или электронной почте.Требование о кредитных каникулах может быть направлено не только самим военнослужащим, но и другим лицом, имеющим доверенность, в том числе в простой письменной форме. Банк обязан сообщить о принятом решении – предоставлении каникул или отказе в их предоставлении – в течение 10 дней.Во избежание недоразумений эксперт порекомендовала подстраховаться: сообщить в Банк России о том, что банк не ответил на заявление. При этом телефонный разговор лучше записать и сделать скрин направляемого через сайт регулятора письменного обращения.Перед обращением в финансовую организацию Пожарская порекомендовала ознакомиться с регламентом предоставления отсрочки.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-sevastopole-opredelilis-s-posobiyami-dlya-detey-mobilizovannykh-1125601547.html
https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, закон и право, специальная военная операция рф на украине, общество
Кредитные каникулы для мобилизованных: что нужно знать
Эксперт рассказала о нюансах предоставления мобилизованным кредитных каникул
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Если банк в течение 15 дней не ответил на заявление о предоставлении кредитных или ипотечных каникул, то они предоставляются мобилизованным гражданам автоматически. Такая норма регламентирована законом, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.
Депутаты Госдумы приняли
закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным участникам спецоперации. Норма распространяется также на контрактников, добровольцев и членов их семей.
Гостья студии подчеркнула, что кредитные или ипотечные каникулы для мобилизованных – это не прощение кредита и не амнистия. Это льготный период, в течение которого снижается размер ежемесячного платежа, при этом продолжается выплата процентов по займу.
Для оформления кредитных каникул мобилизованному или другому участнику специальной военной операции необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре (договоре займа), например, по обычной или электронной почте.
Требование о кредитных каникулах может быть направлено не только самим военнослужащим, но и другим лицом, имеющим доверенность, в том числе в простой письменной форме. Банк обязан сообщить о принятом решении – предоставлении каникул или отказе в их предоставлении – в течение 10 дней.
"Если банк принял заявление, но по истечении 15 дней ответа не последовало, то законом предусмотрено, что в таком случае кредитные каникулы начинаются с даты подачи заявления", – сообщила Пожарская.
Во избежание недоразумений эксперт порекомендовала подстраховаться: сообщить в Банк России о том, что банк не ответил на заявление. При этом телефонный разговор лучше записать и сделать скрин направляемого через сайт регулятора письменного обращения.
Перед обращением в финансовую организацию Пожарская порекомендовала ознакомиться с регламентом
предоставления отсрочки.