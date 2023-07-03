https://crimea.ria.ru/20230703/na-zaporozhe-vsu-vedut-imitatsiyu-boevykh-deystviy-s-porazhayuschimi-poteryami-1129776538.html

На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями

На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями - РИА Новости Крым, 03.07.2023

На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями

ВСУ потеряли убитыми более 20 тысяч человек личного состава на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T14:32

2023-07-03T14:32

2023-07-03T14:48

новости

запорожская область

евгений балицкий

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли убитыми более 20 тысяч человек личного состава на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам главы региона, обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать позиции российских войск.Он попросил жителей области сохранять спокойствие, так как "наша оборона очень сильна"."Наши военнослужащие не просто держат оборону, они разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп", – продолжил врио губернатора.Однако добиться каких-либо достижений противнику не удалось. В этой связи киевский режим "не жалея своих солдат, пытается получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом". И назвал происходящее на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения "имитацией боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери".В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях российские военные уничтожили 920 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 16 немецких танков Leopard.Ранее Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и снизили темп в попытках провести перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, потери украинской армии в 10 раз превышают утраты российской, и никаких шансов у Киева нет. По данным на конец июня, российские войска уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУЗапад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВОИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины)