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Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
Жители Симферополя в разных районах города с вечера понедельника останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей, напоминает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T20:21
2023-07-03T20:21
2023-07-03T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жители Симферополя в разных районах города с вечера понедельника останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей, напоминает пресс-служба компании "Вода Крыма".Массовое отключение запланировано с 23:00 3 июля, основной объем работ планируют выполнить до 23:00 вторника, 4 июля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра среды, 5 июля.В это время водоснабжение будет ограничено у абонентов, проживающих по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная. Также воды не будет в районе улицы Крымской Правды, на Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Генерала Васильева, Трансформаторная, в переулках Гренажный, Оранжерейный, Спартака, Аэрофлотский, Заводской, а также в проездах Альминский и Зеркальный.Ограничат водоснабжение и по улицам Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная (и переулок Бастионный), Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Козлова (частично в районе центрального рынка), Севастопольская, Субхи. Также воды не будет на переулках Учебный и Темный.Временно останутся без воды жители улиц Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично). Не будет воды в Высоковольтном проезде, по улице Маршала Василевского, а также на Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно", - заверили на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютВ Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалобЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
https://crimea.ria.ru/20230626/bezopasna-li-voda-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129631711.html
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Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
В Симферополе до среды больше 50 улиц останутся без воды из-за переустройства водовода
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жители Симферополя в разных районах города с вечера понедельника останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей, напоминает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Массовое отключение запланировано с 23:00 3 июля, основной объем работ планируют выполнить до 23:00 вторника, 4 июля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра среды, 5 июля.
В это время водоснабжение будет ограничено у абонентов, проживающих по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная. Также воды не будет в районе улицы Крымской Правды, на Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Генерала Васильева, Трансформаторная, в переулках Гренажный, Оранжерейный, Спартака, Аэрофлотский, Заводской, а также в проездах Альминский и Зеркальный.
Ограничат водоснабжение и по улицам Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная (и переулок Бастионный), Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Козлова (частично в районе центрального рынка), Севастопольская, Субхи. Также воды не будет на переулках Учебный и Темный.
Временно останутся без воды жители улиц Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично). Не будет воды в Высоковольтном проезде, по улице Маршала Василевского, а также на Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно", - заверили на предприятии.
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