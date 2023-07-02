https://crimea.ria.ru/20230702/v-krym-idet-35-gradusnaya-zhara-1129755519.html

В Крым идет 35-градусная жара

В Крым идет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2023

В Крым идет 35-градусная жара

На следующей неделе в Крыму воздух будет прогреваться до +35 градусов, прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T19:07

2023-07-02T19:07

2023-07-02T19:07

радио "спутник в крыму"

крымская погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух будет прогреваться до +35 градусов, прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Так, в начале недели в ночные часы прогнозируется +15…20 градусов, днем +28…33. При этом климатическая норма для этого времени года составляет около 16 градусов ночью и до 30 градусов тепла днем. А к середине недели столбики термометров продолжат расти и покажут до +35 градусов.Температура морской воды у берегов полуострова, по данным крымского гидрометцентра, составляет в разных районах от 16 до 24 градусов. Самое холодное море в Феодосии (+16) и Ялте (+18). В Алуште +21 градус, в Евпатории, Керченском проливе и Азовском море +23, в Севастополе +24.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходныеКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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