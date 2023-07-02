Рейтинг@Mail.ru
В Крым идет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230702/v-krym-idet-35-gradusnaya-zhara-1129755519.html
В Крым идет 35-градусная жара
В Крым идет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2023
В Крым идет 35-градусная жара
На следующей неделе в Крыму воздух будет прогреваться до +35 градусов, прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T19:07
2023-07-02T19:07
радио "спутник в крыму"
крымская погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымский гидрометцентр
температура морской воды в крыму
черное море
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5806f52766077b52ed34acea75af9b6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух будет прогреваться до +35 градусов, прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Так, в начале недели в ночные часы прогнозируется +15…20 градусов, днем +28…33. При этом климатическая норма для этого времени года составляет около 16 градусов ночью и до 30 градусов тепла днем. А к середине недели столбики термометров продолжат расти и покажут до +35 градусов.Температура морской воды у берегов полуострова, по данным крымского гидрометцентра, составляет в разных районах от 16 до 24 градусов. Самое холодное море в Феодосии (+16) и Ялте (+18). В Алуште +21 градус, в Евпатории, Керченском проливе и Азовском море +23, в Севастополе +24.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходныеКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b0b9c10bd7906e1689e747d570538fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымский гидрометцентр, температура морской воды в крыму, черное море, новости крыма, общество
В Крым идет 35-градусная жара

ФОБОС: в Крым на неделе придет 35-градусная жара, море прогрелось до +24 градусов

19:07 02.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с бутылкой воды на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина с бутылкой воды на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму воздух будет прогреваться до +35 градусов, прогнозируется сухая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Июль стартует с теплых и солнечных дней. До конца следующей рабочей недели погода будет определяться антициклоном. А это значит, что будет солнечно, сухо и без осадков. Температурный режим порадует и крымчан, и гостей полуострова", - рассказал он.
Так, в начале недели в ночные часы прогнозируется +15…20 градусов, днем +28…33. При этом климатическая норма для этого времени года составляет около 16 градусов ночью и до 30 градусов тепла днем. А к середине недели столбики термометров продолжат расти и покажут до +35 градусов.
Температура морской воды у берегов полуострова, по данным крымского гидрометцентра, составляет в разных районах от 16 до 24 градусов. Самое холодное море в Феодосии (+16) и Ялте (+18). В Алуште +21 градус, в Евпатории, Керченском проливе и Азовском море +23, в Севастополе +24.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
 
Радио "Спутник в Крыму"Крымская погодаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымский гидрометцентрТемпература морской воды в КрымуЧерное мореНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Затор со стороны Керчи перед Крымским мостом сократился
19:48Безопасность детей: юрист напомнила основные правила
19:14На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
19:07В Крым идет 35-градусная жара
18:45Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
18:20Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
17:58Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
17:33Взрыв в Краснодарском крае - что известно
17:04Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
16:35На выезде из Керчи перед Крымским мостом километровая очередь
16:12Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа
15:41В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий
15:12В Севастополе машина сбила ребенка на самокате во дворе дома
14:59Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты
14:41Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
14:23Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра
14:01Российские средства ПВО сбили украинский Су-25
13:30Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны
12:48Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУ
11:58На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра
Лента новостейМолния