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Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста
Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста
Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до девяти километров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T16:06
2023-07-01T16:07
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до девяти километров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Об автомобильной пробке на подъезде к Крымскому мосту с Кубанской стороны в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Тогда очередь из автомобилей растянулась на пять километров, время ожидания досмотра составляло более двух часов. Сейчас затор увеличился.Водителей призывают при планировании поездок через Крымский мост учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок."Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - подчеркнули в оперштабе.Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России рассказали, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. В связи с этим количество постов и смен для проведения досмотра увеличено. Автомобилистам рекомендуют для сокращения времени досмотра минимизировать число провозимых сумок и чемоданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровМногокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мостуКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230701/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-rastet-1129747591.html
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крым, крымский мост, транспорт, краснодарский край, кубань, общество, новости
Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста

Оперштаб Кубани: пробка на подъезде к Крымскому мосту составляет около 9 км

16:06 01.07.2023 (обновлено: 16:07 01.07.2023)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до девяти километров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Об автомобильной пробке на подъезде к Крымскому мосту с Кубанской стороны в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Тогда очередь из автомобилей растянулась на пять километров, время ожидания досмотра составляло более двух часов. Сейчас затор увеличился.
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Водителей призывают при планировании поездок через Крымский мост учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.
"Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - подчеркнули в оперштабе.
Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России рассказали, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. В связи с этим количество постов и смен для проведения досмотра увеличено. Автомобилистам рекомендуют для сокращения времени досмотра минимизировать число провозимых сумок и чемоданов.
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