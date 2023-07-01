Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста
Оперштаб Кубани: пробка на подъезде к Крымскому мосту составляет около 9 км
16:06 01.07.2023 (обновлено: 16:07 01.07.2023)
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до девяти километров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Об автомобильной пробке на подъезде к Крымскому мосту с Кубанской стороны в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Тогда очередь из автомобилей растянулась на пять километров, время ожидания досмотра составляло более двух часов. Сейчас затор увеличился.
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Водителей призывают при планировании поездок через Крымский мост учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.
"Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - подчеркнули в оперштабе.
Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России рассказали, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. В связи с этим количество постов и смен для проведения досмотра увеличено. Автомобилистам рекомендуют для сокращения времени досмотра минимизировать число провозимых сумок и чемоданов.
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