https://crimea.ria.ru/20230701/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-iyulya-1129753386.html

Главные события и заявления дня: 1 июля

Главные события и заявления дня: 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Главные события и заявления дня: 1 июля

Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк". Российские военные окончательно зачистили территорию у Антоновского моста. Автомобильная... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T19:56

2023-07-01T19:56

2023-07-01T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк". Российские военные окончательно зачистили территорию у Антоновского моста. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 7 км, людям разносят воду, на месте дежурят спасатели. Российские войска отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на трех направлениях, а также ликвидировали ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский в Херсонской области. В Крыму поймали группу мошенников, которые под видом колл-центров девять лет обманывали людей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Российские военнослужащие нанесли мощный удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк", сообщили в пресс-службе Минобороны России."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве.Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.Зачистка территории у Антоновского мостаВооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо."Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - написал он в своем Telegram-канале.В боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.Очередь к Крымскому мосту на 9 кмВ субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь к пунктам пропуска со стороны Кубани сократилась до семи километров, время ожидания досмотра составляет до пяти часов. Со стороны полуострова очереди менее 1,5 км, досмотр автомобилисты ждут менее часа."На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района", - говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителей призывают при планировании поездок через Крымский мост учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.18 отбитых атакРоссийские войска за сутки отразили 18 попыток наступления украинских боевиков на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, а также ликвидировали ДРГ, которая попыталась высадиться на остров Антоновский в Херсонской области.Больше всего попыток ВСУ предприняли на Донецком направлении. Там обороняющиеся подразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери украинской армии составили более 265 военнослужащих.В Крыму накрыли банду мошенниковВ Крыму разоблачили преступную группу, которая действовала на территории полуострова и Московской области с 2014 года, двое из девяти фигурантов помещены под стражу.По информации МВД республики, подозреваемые обманывали людей под предлогом выплаты компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты и биологически активные добавки.За каждым из участников группы организатор распределил свою роль: один приобретал базы данных граждан в даркнете, другой проверял соответствие информации, остальные осуществляли звонки, представляясь адвокатами, сотрудниками российских и казахстанских банков, представителями транспортных компаний."Установлены более семи тысяч уникальных абонентов, которым осуществлялись звонки из так называемых "колл-центров". Порядка трехсот потерпевших перевели мошенникам денежные средства в сумме от ста тысяч до нескольких миллионов рублей", - сообщили в республиканском МВД.Оперативники раскрыли схемы переводов и обналичивания денежных средств, которые использовали злоумышленники. Правоохранители устанавливают все факты совершенного преступления и возможных причастных лиц.

https://crimea.ria.ru/20230701/gruppovoy-udar-nanesen-po-punktam-upravleniya-gruppy-vsu-donetsk-1129748382.html

https://crimea.ria.ru/20230701/aktualnaya-situatsiya-na-krymskom-mostu-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-dosmotra-1129753145.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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