https://crimea.ria.ru/20230701/aktualnaya-situatsiya-na-krymskom-mostu-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-dosmotra-1129753145.html

Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра

Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра

Очередь к пунктам пропуска на Крымском мосту со стороны Кубани сократилась до семи километров, время ожидания досмотра составляет до пяти часов. Со стороны... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T18:24

2023-07-01T18:24

2023-07-01T18:25

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь к пунктам пропуска на Крымском мосту со стороны Кубани сократилась до семи километров, время ожидания досмотра составляет до пяти часов. Со стороны полуострова очереди менее 1,5 км, досмотр автомобилисты ждут менее часа. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась на несколько километров.Людям начали раздавать воду, на участке дежурят спасатели.В Минтрансе России призвали водителей "следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации".Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского мостаМногокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мостуКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230701/smerch-liven-i-zakrytye-dorogi-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1129751109.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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