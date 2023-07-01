Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра
Минтранс: время ожидания досмотра на Крымском мосту из Кубани 5 ч, из Крыма – до 1 ч
18:24 01.07.2023 (обновлено: 18:25 01.07.2023)
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь к пунктам пропуска на Крымском мосту со стороны Кубани сократилась до семи километров, время ожидания досмотра составляет до пяти часов. Со стороны полуострова очереди менее 1,5 км, досмотр автомобилисты ждут менее часа. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась на несколько километров.
"По состоянию на 17:00 очередь со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 7 км, время ожидания досмотра составило до 5 часов. Со стороны Крыма очередь - до 1,5 км, время ожидания - до 1 часа. Усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Людям начали раздавать воду, на участке дежурят спасатели.
В Минтрансе России призвали водителей "следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации".
"Управление ведомственной охраны Минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля. Для более быстрого прохождения досмотра рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", - говорится в сообщении Минтранса России.
Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.
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