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Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей
Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей
В Евпатории силовики изъяли голубей, выкрашенных в разноцветную краску, у мужчины, который предлагал сделать фото с птицами жителям и туристам. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T12:37
2023-07-01T12:37
2023-07-01T12:37
крым
евпатория
общество
новости крыма
елена демидова
закон об ответственном обращении с животными
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории силовики изъяли голубей, выкрашенных в разноцветную краску, у мужчины, который предлагал сделать фото с птицами жителям и туристам. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова.По ее данным, остановить незаконную деятельность удалось в рамках обхода курортной части Евпатории.Кроме того, были выявлены и другие факты незаконной работы для курортников."Муниципальный контроль во время обхода курортной зоны установил лиц, которые, не имея на то законных оснований, занимались плетением косичек. Были составлены протоколы, выписаны штрафы и конфискован материал", - уточнила она.Глава городской администрации призвала туристов и жителей курорта не поддерживать нарушителей закона."Работа муниципального контроля очень важна для города. Стихийная торговля в непредназначенных местах не только подвергает риску здоровье покупателей, но и производит впечатление беспорядка. Покупая продукцию на обочине или с импровизированного прилавка в переулке, покупателю даже некуда вернуться с претензией на некачественный товар. Завтра на этом же месте продавца уже не застанешь. Кроме того, это налоги, которые теряет городской бюджет. Давайте помнить, что спрос порождает предложение и поддерживать добросовестных предпринимателей, работающих честно и без нарушений", - заключила градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорВ Ялте вместо денег дикие животные "заработали" хозяевам срокФотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема
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крым, евпатория, общество, новости крыма, елена демидова, закон об ответственном обращении с животными, животные
Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей
Мэр Демидова: в Евпатории МВД изъяли у уличного фотографа разукрашенных краской голубей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории силовики изъяли голубей, выкрашенных в разноцветную краску, у мужчины, который предлагал сделать фото с птицами жителям и туристам. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова.
По ее данным, остановить незаконную деятельность удалось в рамках обхода курортной части Евпатории.
"Личность гражданина, зарабатывающего на фотографиях с голубями, удалось установить с помощью МВД. Не с первой попытки, но нам удалось изъять птиц и передать их в наш дендропарк. Такая деятельность попадает под статью про жестокое обращение с животными. Меня вообще удивляет, что сейчас, в 2023 году, фотографии с окрашенными непонятно какой краской голубями, остаются востребованы. Мне казалось, что такие фото остались где-то в 90-х", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
Кроме того, были выявлены и другие факты незаконной работы для курортников.
"Муниципальный контроль во время обхода курортной зоны установил лиц, которые, не имея на то законных оснований, занимались плетением косичек. Были составлены протоколы, выписаны штрафы и конфискован материал", - уточнила она.
Глава городской администрации призвала туристов и жителей курорта не поддерживать нарушителей закона.
"Работа муниципального контроля очень важна для города. Стихийная торговля в непредназначенных местах не только подвергает риску здоровье покупателей, но и производит впечатление беспорядка. Покупая продукцию на обочине или с импровизированного прилавка в переулке, покупателю даже некуда вернуться с претензией на некачественный товар. Завтра на этом же месте продавца уже не застанешь. Кроме того, это налоги, которые теряет городской бюджет. Давайте помнить, что спрос порождает предложение и поддерживать добросовестных предпринимателей, работающих честно и без нарушений", - заключила градоначальник.
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