https://crimea.ria.ru/20230701/ekho-90-kh-v-evpatorii-politsiya-izyala-u-fotografa-razukrashennykh-golubey-1129747382.html

Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей

Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Эхо 90-х: в Евпатории полиция изъяла у фотографа разукрашенных голубей

В Евпатории силовики изъяли голубей, выкрашенных в разноцветную краску, у мужчины, который предлагал сделать фото с птицами жителям и туристам. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T12:37

2023-07-01T12:37

2023-07-01T12:37

крым

евпатория

общество

новости крыма

елена демидова

закон об ответственном обращении с животными

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/01/1129746062_0:9:699:402_1920x0_80_0_0_e1c615b2481808c7a73eb888904bc3f6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории силовики изъяли голубей, выкрашенных в разноцветную краску, у мужчины, который предлагал сделать фото с птицами жителям и туристам. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова.По ее данным, остановить незаконную деятельность удалось в рамках обхода курортной части Евпатории.Кроме того, были выявлены и другие факты незаконной работы для курортников."Муниципальный контроль во время обхода курортной зоны установил лиц, которые, не имея на то законных оснований, занимались плетением косичек. Были составлены протоколы, выписаны штрафы и конфискован материал", - уточнила она.Глава городской администрации призвала туристов и жителей курорта не поддерживать нарушителей закона."Работа муниципального контроля очень важна для города. Стихийная торговля в непредназначенных местах не только подвергает риску здоровье покупателей, но и производит впечатление беспорядка. Покупая продукцию на обочине или с импровизированного прилавка в переулке, покупателю даже некуда вернуться с претензией на некачественный товар. Завтра на этом же месте продавца уже не застанешь. Кроме того, это налоги, которые теряет городской бюджет. Давайте помнить, что спрос порождает предложение и поддерживать добросовестных предпринимателей, работающих честно и без нарушений", - заключила градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорВ Ялте вместо денег дикие животные "заработали" хозяевам срокФотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, общество, новости крыма, елена демидова, закон об ответственном обращении с животными, животные