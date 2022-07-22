https://crimea.ria.ru/20220722/fotosessiya-s-delfinom-mozhet-byt-ugolovno-nakazuema-1123923838.html

Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема

Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема

Черноморские дельфины занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, поэтому необдуманное воздействие на них со стороны человека может... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-22T07:03

2022-07-22T07:03

2022-07-21T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Черноморские дельфины занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, поэтому необдуманное воздействие на них со стороны человека может привести к уголовному наказанию. Об этом РИА Новости Крым рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.Ранее в СМИ и социальных сетях появились ролики, на которых люди брали дельфинов на руки для фотоссесий, что является абсолютно неприемлемым, отмечает Логоминова."Если животное на мелководье – оно нездорово, ему плохо, человеку не нужно лезть к нему и играть. Это не нормально, люди должны это понимать. Сегодня достаточно информации в интернете, в том числе о мировой практике. Такие действия исходят от самого человека, его культурного понимания и отношения к животным", – считает эксперт.Ученый-биолог напомнила, что черноморские афалины – это редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения и защищаются государством.Логоминова призывает ставших свидетелями подобных случаев россиян обращаться к правоохранителям, фиксируя действия нарушителей на камеру."Нужно обращаться в полицию, прокуратуру, либо правоохранную прокуратуру", - заключила она.При обнаружении дельфина на берегу моря или плавающего на мелководье, не трогайте его и не изымайте из воды. Главный принцип, которым необходимо руководствоваться в такой ситуации – "не навреди". Если дельфин живой, важно как можно скорее сообщить о нем специалистам. Если животное мертвое – информация может оказаться полезной для подсчета численности животных.Ранее ученый Агафонов объяснил, почему выброс дельфинов на берег Крым не считается массовым.

https://crimea.ria.ru/20220721/massovogo-vybrosa-delfinov-na-bereg-kryma-net--uchenyy-1123918937.html

https://crimea.ria.ru/20220721/biolog-nazvala-glavnye-ugrozy-dlya-krymskikh-delfinov-1123921346.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, общество, закон и право