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Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема
Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема
Черноморские дельфины занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, поэтому необдуманное воздействие на них со стороны человека может... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-22T07:03
2022-07-21T22:07
крым
экология
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Черноморские дельфины занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, поэтому необдуманное воздействие на них со стороны человека может привести к уголовному наказанию. Об этом РИА Новости Крым рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.Ранее в СМИ и социальных сетях появились ролики, на которых люди брали дельфинов на руки для фотоссесий, что является абсолютно неприемлемым, отмечает Логоминова."Если животное на мелководье – оно нездорово, ему плохо, человеку не нужно лезть к нему и играть. Это не нормально, люди должны это понимать. Сегодня достаточно информации в интернете, в том числе о мировой практике. Такие действия исходят от самого человека, его культурного понимания и отношения к животным", – считает эксперт.Ученый-биолог напомнила, что черноморские афалины – это редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения и защищаются государством.Логоминова призывает ставших свидетелями подобных случаев россиян обращаться к правоохранителям, фиксируя действия нарушителей на камеру."Нужно обращаться в полицию, прокуратуру, либо правоохранную прокуратуру", - заключила она.При обнаружении дельфина на берегу моря или плавающего на мелководье, не трогайте его и не изымайте из воды. Главный принцип, которым необходимо руководствоваться в такой ситуации – "не навреди". Если дельфин живой, важно как можно скорее сообщить о нем специалистам. Если животное мертвое – информация может оказаться полезной для подсчета численности животных.Ранее ученый Агафонов объяснил, почему выброс дельфинов на берег Крым не считается массовым.
https://crimea.ria.ru/20220721/massovogo-vybrosa-delfinov-na-bereg-kryma-net--uchenyy-1123918937.html
https://crimea.ria.ru/20220721/biolog-nazvala-glavnye-ugrozy-dlya-krymskikh-delfinov-1123921346.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, экология, общество, закон и право
Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема

Биолог пояснила, когда фото с дельфином может привести к уголовной отвественности

07:03 22.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДельфин-афалина. Архивное фото
Дельфин-афалина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Черноморские дельфины занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, поэтому необдуманное воздействие на них со стороны человека может привести к уголовному наказанию. Об этом РИА Новости Крым рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились ролики, на которых люди брали дельфинов на руки для фотоссесий, что является абсолютно неприемлемым, отмечает Логоминова.
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"Если животное на мелководье – оно нездорово, ему плохо, человеку не нужно лезть к нему и играть. Это не нормально, люди должны это понимать. Сегодня достаточно информации в интернете, в том числе о мировой практике. Такие действия исходят от самого человека, его культурного понимания и отношения к животным", – считает эксперт.
Ученый-биолог напомнила, что черноморские афалины – это редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения и защищаются государством.
"Любое воздействие на дельфинов со стороны человека – этого уголовная ответственность. Если человек берет дельфина на руки, поднимает – это изъятие из воды, нанесение намеренного вреда животному, что наказуемо", – рассказала она.
Логоминова призывает ставших свидетелями подобных случаев россиян обращаться к правоохранителям, фиксируя действия нарушителей на камеру.
"Нужно обращаться в полицию, прокуратуру, либо правоохранную прокуратуру", - заключила она.
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При обнаружении дельфина на берегу моря или плавающего на мелководье, не трогайте его и не изымайте из воды. Главный принцип, которым необходимо руководствоваться в такой ситуации – "не навреди". Если дельфин живой, важно как можно скорее сообщить о нем специалистам. Если животное мертвое – информация может оказаться полезной для подсчета численности животных.
Ранее ученый Агафонов объяснил, почему выброс дельфинов на берег Крым не считается массовым.
 
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