https://crimea.ria.ru/20230630/na-ukraine-zaochno-osudili-vrio-glavy-zaporozhskoy-oblasti-balitskogo-1129738928.html

На Украине заочно осудили врио главы Запорожской области Балицкого

На Украине заочно осудили врио главы Запорожской области Балицкого - РИА Новости Крым, 30.06.2023

На Украине заочно осудили врио главы Запорожской области Балицкого

Украинский суд заочно приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил сам Балицкий. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T13:05

2023-06-30T13:05

2023-06-30T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Украинский суд заочно приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил сам Балицкий.Врио губерантора подчеркнул, что гордится тем, что ему инкриминируют, и если бы можно было все начать сначала, снова поступил бы точно так же, потому что в этом "истинная ценность и истинная правда нашего пути"."Пока "киев" играет проплаченный Западом сценарий, имитируя бурную деятельность, мобилизованные со всей Украины гибнут в окопах. Пока их суды строчат фейковые решения – тела их же солдат гниют в полях запорожского фронта. Пока мы строим свою мирную жизнь и безопасное будущее – их дети вывозятся в Европу обслуживать западного барина. Это два пути, наш и их. Мы выбрали путь развития родного региона и благополучие запорожцев в составе одной большой великой Родины. А они пусть судят, пока у них еще есть такая возможность", - прокомментировал Балицкий.Ранее Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов по поручению президента страны, которым поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.Читайте также на РИА Новости Крым:Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФБалицкий рассказал о новой "иезуитской тактике" ВСУ на запорожском фронте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, украина, новости, политика, россия