https://crimea.ria.ru/20230628/glavnye-novosti-kryma-28-iyunya--1129701607.html

Главные новости Крыма: 28 июня

Главные новости Крыма: 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Главные новости Крыма: 28 июня

В Минздраве Крыма заявили, что риска закрытия медицинских организаций в регионе нет – срок получения лицензий продлят на два года. Кабмин направил Крыму и... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T22:17

2023-06-28T22:17

2023-06-28T22:17

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Минздраве Крыма заявили, что риска закрытия медицинских организаций в регионе нет – срок получения лицензий продлят на два года. Кабмин направил Крыму и Севастополю дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за ЖКХ. Директора коммерческой фирмы подозревают в хищении шести миллионов рублей при установке уличного освещения в Красноперекопске. В МЧС Крыма предупредили о двухдневном шторме. В центре Симферополя появится еще одна улица с односторонним движением.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Риска закрытия больниц в Крыму нетРиска закрытия медицинских организаций в Республике Крым нет, все больницы и поликлиники продолжат свою работу и после 1 июля 2023 года. В республиканском минздраве пояснили, что для лицензирования медицинских организаций требуется их доведение до федеральных стандартов и нормативов. Эта работа ведется в рамках программам "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".В свою очередь депутат Госдумы от Керченского округа Константин Бахарев пояснил, что в Госдуме рассматриваются поправки, согласно которым срок лицензирования медицинских учреждений в Крыму предлагается продлить до 1 июля 2025 года. Законопроект уже прошел первое чтение, далее он будет рассмотрен во втором и в третьем чтениях, после чего поступит в Совет Федерации. Согласно процедуре, он вступит в законную силу после подписания президентом и опубликования.Крым получил средства для соцподдержки по оплате за ЖКУКрым и Севастополь получат дополнительно 863 млн рублей на компенсации льготникам оплаты жилищно-коммунальных услуг.В соответствии с документом на сайте Кабмина, Крым получит из федерального бюджета более 706 млн рублей, Севастополь - более 156,5 млн. Деньги выделяют в связи с дополнительной потребностью.Афера с освещениемДиректору подрядной организации грозит до 10 лет лишения свободы за хищение шести миллионов рублей при благоустройстве Красноперекопска. Возбуждено уголовное дело."Компания установила светодиодное оборудование дешевле предусмотренного, похитив разницу в его стоимости. Бюджету администрации Красноперекопска причинен ущерб на сумму более шести миллионов рублей", - сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю. Решением суда подозреваемый помещен под домашний арест.Односторонняя ДолгоруковскаяУлица Долгоруковская в центральной части Симферополя станет односторонней."На улице Долгоруковской в Симферополе (от улицы Жуковского до улицы Павленко) будет введено одностороннее движение транспорта", – сообщили в администрации города. Нововведение начнет действовать с воскресенья 16 июля 2023 года.Двухдневный шторм в КрымуВ среду вечером и в течение четверга в Крыму ожидаются ливни с градом и шквалами. Республиканский главк МЧС России объявил штормовое предупреждение."В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 июня, в течение суток 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

https://crimea.ria.ru/20230628/kak-bystree-proyti-dosmotr-na-krymskom-mostu-1129688044.html

https://crimea.ria.ru/20230628/kogda-v-krymu-podesheveet-benzin-1129698257.html

https://crimea.ria.ru/20230628/na-plyazhe-v-sevastopole-obnaruzhili-snaryad-beregovuyu-liniyu-otsepili-1129698773.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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