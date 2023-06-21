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В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ
В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ
Девять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были уничтожены российскими военными за минувшие сутки на трех направлениях боестолкновений. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T15:51
2023-06-21T16:49
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Девять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были уничтожены российскими военными за минувшие сутки на трех направлениях боестолкновений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе и Мирное диверсантов заблокировали подразделения группировки войск "Восток".На Купянском направлении возле сел Синьковка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность трех групп украинских диверсантов.Еще три ДРГ ликвидированы на Краснолиманском направлении. Пособники киевского режима занимались диверсионной деятельностью в окрестностях населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и в Серебрянском лесничестве.Согласно данным Минобороны РФ, украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении.Кроме того, в Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиБригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пунктаАрмия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, харьковская область
В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ

Минобороны: за сутки на трех направлениях уничтожено девять ДРГ украинских боевиков

15:51 21.06.2023 (обновлено: 16:49 21.06.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Девять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были уничтожены российскими военными за минувшие сутки на трех направлениях боестолкновений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе и Мирное диверсантов заблокировали подразделения группировки войск "Восток".
На Купянском направлении возле сел Синьковка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность трех групп украинских диверсантов.
Еще три ДРГ ликвидированы на Краснолиманском направлении. Пособники киевского режима занимались диверсионной деятельностью в окрестностях населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и в Серебрянском лесничестве.
Согласно данным Минобороны РФ, украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении.
Кроме того, в Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники.
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