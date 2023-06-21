https://crimea.ria.ru/20230621/v-zone-spetsoperatsii-unichtozheny-devyat-ukrainskikh-drg-1129535932.html

В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ

В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В зоне спецоперации уничтожены девять украинских ДРГ

Девять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были уничтожены российскими военными за минувшие сутки на трех направлениях боестолкновений. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T15:51

2023-06-21T15:51

2023-06-21T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Девять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были уничтожены российскими военными за минувшие сутки на трех направлениях боестолкновений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе и Мирное диверсантов заблокировали подразделения группировки войск "Восток".На Купянском направлении возле сел Синьковка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность трех групп украинских диверсантов.Еще три ДРГ ликвидированы на Краснолиманском направлении. Пособники киевского режима занимались диверсионной деятельностью в окрестностях населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и в Серебрянском лесничестве.Согласно данным Минобороны РФ, украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки успешно отразили 10 атак украинских войск на Донецком направлении и две – на Запорожском направлении.Кроме того, в Херсонской области силами группировки войск "Днепр" за сутки уничтожены три места временной дислокации противника, две гаубицы и четыре единицы техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиБригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пунктаАрмия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, харьковская область