https://crimea.ria.ru/20230621/brigady-teroborony-vsu-lishilis-skladov-boepripasov-i-komandnogo-punkta-1129534330.html

Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта

Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T15:08

2023-06-21T15:08

2023-06-21T15:08

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны."В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

https://crimea.ria.ru/20230621/armiya-rossii-za-sutki-otrazila-12-atak-vsu-na-zaporozhe-i-v-dnr-1129533649.html

донецкая народная республика (днр)

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сво, минобороны украины, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, новости