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Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта
Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T15:08
2023-06-21T15:08
сво
минобороны украины
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны."В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
https://crimea.ria.ru/20230621/armiya-rossii-za-sutki-otrazila-12-atak-vsu-na-zaporozhe-i-v-dnr-1129533649.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, минобороны украины, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, новости
Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта

Минобороны: армия России за сутки уничтожила склады боеприпасов трех бригад ВСУ

15:08 21.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны.
"В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.
Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.
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СВОМинобороны УкраиныВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЗапорожская областьНовости
 
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