https://crimea.ria.ru/20230621/na-donetskom-i-zaporozhskom-napravleniyakh-protivnik-neset-bolshie-poteri--1129534974.html

На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери

На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери - РИА Новости Крым, 21.06.2023

На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T15:26

2023-06-21T15:26

2023-06-21T15:35

запорожская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецк

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники, сообщает Минобороны РФ.Попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях за минувшие сутки для украинских боевиков не увенчались успехом. Противник продолжает терять живую силу и технику.Донецкое и Запорожское направленияВдвое больше потерь ВСУ несут на Донецком направлении. Так, за сутки в ходе активных боев уничтожено до 400 украинских боевиков, выведен из строя танк, две боевые бронемашины и восемь автомобилей.Купянск, Красный лиман и Херсонское направлениеСогласно сводкам российского военного ведомства, на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки больше 40 военнослужащих. Также российские военные подбили одну боевую бронемашину и два пикапа.Уточняется, что один боевик решил сдаться в плен.На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано до 135-ти украинских военнослужащих. Также противник потерял БМП, две боевые бронемашины, четыре пикапа, гаубицу Д-30 и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, восемь украинских военных сдались в плен.Отмечено, что на этом направлении также выведены из строя семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и артиллерийская система М777, поставленная на территорию Украины из США.Как сообщили в Минобороны РФ, сутками ранее украинские войска потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отразили 14 атак ВСУ за суткиВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

запорожская область

донецк

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запорожская область, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецк, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф