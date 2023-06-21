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На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери
На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери - РИА Новости Крым, 21.06.2023
На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T15:26
2023-06-21T15:35
запорожская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецк
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники, сообщает Минобороны РФ.Попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях за минувшие сутки для украинских боевиков не увенчались успехом. Противник продолжает терять живую силу и технику.Донецкое и Запорожское направленияВдвое больше потерь ВСУ несут на Донецком направлении. Так, за сутки в ходе активных боев уничтожено до 400 украинских боевиков, выведен из строя танк, две боевые бронемашины и восемь автомобилей.Купянск, Красный лиман и Херсонское направлениеСогласно сводкам российского военного ведомства, на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки больше 40 военнослужащих. Также российские военные подбили одну боевую бронемашину и два пикапа.Уточняется, что один боевик решил сдаться в плен.На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано до 135-ти украинских военнослужащих. Также противник потерял БМП, две боевые бронемашины, четыре пикапа, гаубицу Д-30 и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, восемь украинских военных сдались в плен.Отмечено, что на этом направлении также выведены из строя семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и артиллерийская система М777, поставленная на территорию Украины из США.Как сообщили в Минобороны РФ, сутками ранее украинские войска потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отразили 14 атак ВСУ за суткиВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
запорожская область
донецк
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запорожская область, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецк, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
На Донецком и Запорожском направлениях противник несет большие потери

Минобороны: ВСУ за минувшие сутки потеряли 844 боевика и больше 70 единиц техники

15:26 21.06.2023 (обновлено: 15:35 21.06.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях 844 человека и 72 единицы техники, сообщает Минобороны РФ.
Попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях за минувшие сутки для украинских боевиков не увенчались успехом. Противник продолжает терять живую силу и технику.

Донецкое и Запорожское направления

"Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
Вдвое больше потерь ВСУ несут на Донецком направлении. Так, за сутки в ходе активных боев уничтожено до 400 украинских боевиков, выведен из строя танк, две боевые бронемашины и восемь автомобилей.

Купянск, Красный лиман и Херсонское направление

Согласно сводкам российского военного ведомства, на Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки больше 40 военнослужащих. Также российские военные подбили одну боевую бронемашину и два пикапа.
Уточняется, что один боевик решил сдаться в плен.
На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано до 135-ти украинских военнослужащих. Также противник потерял БМП, две боевые бронемашины, четыре пикапа, гаубицу Д-30 и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Кроме того, восемь украинских военных сдались в плен.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.

Отмечено, что на этом направлении также выведены из строя семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и артиллерийская система М777, поставленная на территорию Украины из США.
Как сообщили в Минобороны РФ, сутками ранее украинские войска потеряли на разных направлениях около 650 человек и свыше 60 единиц техники, поражены силы и вооружение противника в 112 районах.
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