https://crimea.ria.ru/20230621/lgotnikam-iz-novykh-regionov-vdovoe-umenshat-platezhi-za-kommunalku-1129527758.html
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
Новым регионам направят финансирование на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг - такое постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Новым регионам направят финансирование на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг - такое постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба правительства России.Как уточняет пресс-служба, к категории федеральных льготников относятся инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие из-за радиационных и других техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.Ранее Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов по поручению президента страны, которым поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.Читайте также на РИА Новости Крым:Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходыЖилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается МариупольКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230620/v-khersonskoy-oblasti-nachali-vydavat-matpomosch-v-50-i-100-tysyach-rubley-1129499963.html
донецкая народная республика (днр)
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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), правительство россии, михаил мишустин, новые регионы россии, жкх, запорожская область, херсонская область
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
Кабмин: льготники из новых регионов получат скидку на оплату "коммуналки"