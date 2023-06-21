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Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
Новым регионам направят финансирование на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг - такое постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
правительство россии
михаил мишустин
новые регионы россии
жкх
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Новым регионам направят финансирование на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг - такое постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба правительства России.Как уточняет пресс-служба, к категории федеральных льготников относятся инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие из-за радиационных и других техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.Ранее Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов по поручению президента страны, которым поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.Читайте также на РИА Новости Крым:Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходыЖилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается МариупольКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
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луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
запорожская область
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Новости
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новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), правительство россии, михаил мишустин, новые регионы россии, жкх, запорожская область, херсонская область
Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"

Кабмин: льготники из новых регионов получат скидку на оплату "коммуналки"

12:45 21.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ
Единый платежный документ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Новым регионам направят финансирование на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг - такое постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба правительства России.
"Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о федеральных льготниках", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, к категории федеральных льготников относятся инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие из-за радиационных и других техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Ранее Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов по поручению президента страны, которым поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.
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