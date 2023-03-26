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Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходы - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходы
Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходы - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходы
Субъектам РФ, принявшим переселенцев из новых регионов, компенсируют расходы на питание и расселение людей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T15:37
2023-03-26T15:37
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Субъектам РФ, принявшим переселенцев из новых регионов, компенсируют расходы на питание и расселение людей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Уточняется, что регионам возместят расходы на расселение и питание людей, которые находились в пунктах временного размещения.Ранее сообщалось, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории Крыма приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей.Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко передал на федеральный уровень предложение по оздоровлению за счет государства тех, кто в этом нуждается: инвалидов, пенсионеров, включая жителей новых регионов России.Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов Правительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, россия, экономика, общество, новости
Принявшим граждан из новых регионов субъектам возместят расходы

Кабмин компенсирует расходы субъектам, принявшим граждан из новых регионов

15:37 26.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Субъектам РФ, принявшим переселенцев из новых регионов, компенсируют расходы на питание и расселение людей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Уточняется, что регионам возместят расходы на расселение и питание людей, которые находились в пунктах временного размещения.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в качестве благотворительной помощи санатории Крыма приняли более тысячи человек – граждан новых российских территорий, участников СВО и членов их семей.
Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко передал на федеральный уровень предложение по оздоровлению за счет государства тех, кто в этом нуждается: инвалидов, пенсионеров, включая жителей новых регионов России.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что с начала специальной военной операции в лагерях республики отдохнули около 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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