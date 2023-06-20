https://crimea.ria.ru/20230620/grozovye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1129482921.html

Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T00:01

2023-06-20T00:01

2023-06-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 25...27 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем временами дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВо вторник в Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.В Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +28… +30 градусов.В Судаке и в Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовоеЛивни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовоеНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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