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Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T00:01
2023-06-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 25...27 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем временами дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВо вторник в Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.В Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +28… +30 градусов.В Судаке и в Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовоеЛивни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовоеНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 20 июня

00:01 20.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21, в горах 12…15 градусов; днем 25…30, в горах 18…23 градуса", - говорится в сообщении.

Погода в Симферополе и в Севастополе

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 25...27 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем временами дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.

Погода на курортах

Во вторник в Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +28… +30 градусов.
В Судаке и в Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.
Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
21:58Главные события и заявления дня: 19 июня
21:29Главные новости Крыма: 19 июня
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
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19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
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