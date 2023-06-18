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Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое
Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое
Сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в воскресенье днем и в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в главном управлении РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T09:49
2023-06-18T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в воскресенье днем и в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоКрыму угрожают подтопленияНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое

В Крыму 18 и 19 июня ожидаются сильные ливни с грозами и градом

09:49 18.06.2023
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в воскресенье днем и в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 и днем 19 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - предупредили в ведомстве.
В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают спасатели.
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