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Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое

Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Ливни с градом идут на Крым: объявлено двухдневное штормовое

Сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в воскресенье днем и в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в главном управлении РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T09:49

2023-06-18T09:49

2023-06-18T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в воскресенье днем и в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоКрыму угрожают подтопленияНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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