https://crimea.ria.ru/20230620/glavnye-novosti-kryma-20-iyunya-1129512114.html

Главные новости Крыма: 20 июня

Главные новости Крыма: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Главные новости Крыма: 20 июня

В Крыму средствами РЭБ посадили украинский беспилотник. Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow. Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T21:57

2023-06-20T21:57

2023-06-20T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму средствами РЭБ посадили украинский беспилотник. Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow. Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про курсантов Нахимовского училища и матроса Кошку. В вузах Крыма и Севастополя рассказали об особенностях приемной кампании-2023. Новые автобусы запустили в Симферопольском районе Крыма. В Ялте пьяный иностранец угнал ВАЗ и врезался в стену магазина.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотникВ Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и StormРуководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Сергей Жигунов снимает в Крыму фильмВ Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Об этом рассказал журналистам Сергей Жигунов.Главными героями проекта стали курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.Съемки будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".Новые автобусы запустили в Симферопольском районе КрымаВ Симферопольском районе вывели на пригородные маршруты новые автобусы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал минтранса Крыма.Как сообщает профильное министерство, новые автобусы будут курсировать по пригородным маршрутам "Симферополь – Ключевое", "Симферополь – Новоселовка", "Симферополь – Тепловка" и "Симферополь – Табачное".Пьяный угон: в Ялте иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.

https://crimea.ria.ru/20230620/kogda-vmesto-lyudey-budut-voevat-roboty--ekspert-1129430255.html

https://crimea.ria.ru/20230620/gde-vsu-teryayut-bolshe-vsego-lyudey-i-tekhniki-1129514125.html

https://crimea.ria.ru/20230620/start-priemnoy-kompanii-chto-novogo-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1129517002.html

https://crimea.ria.ru/20230620/tseny-na-benzin-v-krymu-pochemu-rastut-i-mozhno-li-sdelat-toplivo-deshevle-1129494064.html

https://crimea.ria.ru/20230620/v-peschernom-gorode-bakla-pod-bakhchisaraem-muzhchina-upal-v-ovrag-1129502660.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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