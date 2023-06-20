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Главные новости Крыма: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Главные новости Крыма: 20 июня
Главные новости Крыма: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Главные новости Крыма: 20 июня
В Крыму средствами РЭБ посадили украинский беспилотник. Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow. Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T21:57
2023-06-20T21:57
новости крыма
главное за день
кино
сергей аксенов
беспилотник (бпла, дрон)
himars
storm shadow
сергей шойгу
дтп в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму средствами РЭБ посадили украинский беспилотник. Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow. Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про курсантов Нахимовского училища и матроса Кошку. В вузах Крыма и Севастополя рассказали об особенностях приемной кампании-2023. Новые автобусы запустили в Симферопольском районе Крыма. В Ялте пьяный иностранец угнал ВАЗ и врезался в стену магазина.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотникВ Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и StormРуководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Сергей Жигунов снимает в Крыму фильмВ Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Об этом рассказал журналистам Сергей Жигунов.Главными героями проекта стали курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.Съемки будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".Новые автобусы запустили в Симферопольском районе КрымаВ Симферопольском районе вывели на пригородные маршруты новые автобусы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал минтранса Крыма.Как сообщает профильное министерство, новые автобусы будут курсировать по пригородным маршрутам "Симферополь – Ключевое", "Симферополь – Новоселовка", "Симферополь – Тепловка" и "Симферополь – Табачное".Пьяный угон: в Ялте иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.
https://crimea.ria.ru/20230620/kogda-vmesto-lyudey-budut-voevat-roboty--ekspert-1129430255.html
https://crimea.ria.ru/20230620/gde-vsu-teryayut-bolshe-vsego-lyudey-i-tekhniki-1129514125.html
https://crimea.ria.ru/20230620/start-priemnoy-kompanii-chto-novogo-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1129517002.html
https://crimea.ria.ru/20230620/tseny-na-benzin-v-krymu-pochemu-rastut-i-mozhno-li-sdelat-toplivo-deshevle-1129494064.html
https://crimea.ria.ru/20230620/v-peschernom-gorode-bakla-pod-bakhchisaraem-muzhchina-upal-v-ovrag-1129502660.html
РИА Новости Крым
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новости крыма, главное за день, кино, сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), himars, storm shadow, сергей шойгу, дтп в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя
Главные новости Крыма: 20 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 20 июня

21:57 20.06.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКомплекс РЭБ "Красуха"
Комплекс РЭБ Красуха - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму средствами РЭБ посадили украинский беспилотник. Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow. Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм про курсантов Нахимовского училища и матроса Кошку. В вузах Крыма и Севастополя рассказали об особенностях приемной кампании-2023. Новые автобусы запустили в Симферопольском районе Крыма. В Ялте пьяный иностранец угнал ВАЗ и врезался в стену магазина.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник

В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Робот для разминирования во время демонстрационных учений - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
08:36Радио "Спутник в Крыму"
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm

Руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
ВСУ
16:44
Где ВСУ теряют больше всего людей и техники

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм

В Крыму стартовали съемки сериала для подростков "Три друга, клад и матрос Кошка". Об этом рассказал журналистам Сергей Жигунов.
Главными героями проекта стали курсанты Севастопольского Нахимовского училища, которые мечтают разыскать клад.
Съемки будут проходить в Севастополе, Ялте и в Гурзуфе. Некоторые сцены снимут на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".
Работа приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
18:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

Новые автобусы запустили в Симферопольском районе Крыма

В Симферопольском районе вывели на пригородные маршруты новые автобусы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал минтранса Крыма.
Как сообщает профильное министерство, новые автобусы будут курсировать по пригородным маршрутам "Симферополь – Ключевое", "Симферополь – Новоселовка", "Симферополь – Тепловка" и "Симферополь – Табачное".
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
07:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле

Пьяный угон: в Ялте иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина

В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.
В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС эвакуировали пострадавшего в районе пещерного города Бакла
12:38
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
Новости КрымаГлавное за деньКиноСергей АксеновБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSStorm ShadowСергей ШойгуДТП в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
22:24Главные события и заявления дня: 20 июня
21:57Главные новости Крыма: 20 июня
21:39Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
21:17Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье
20:55Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
20:37Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
20:14Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
19:58Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
19:47Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Керчи
19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
18:59Страшное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
18:54Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
18:38Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
18:12Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
17:54В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООН
17:22Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
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